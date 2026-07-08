Cuatro de cada 10 adolescentes usaron ChatGPT para temas de salud mental, según un estudio

Qué límites hay que tener en cuenta

El estudio advierte que el uso de IA en temas de salud mental exige responsabilidad. Aunque más de la mitad de las personas encuestadas, que recurrieron a ChatGPT para estas cuestiones, consideró que la herramienta les ayudó de manera moderada o alta, también aparecen dudas importantes sobre la fiabilidad de las respuestas, la privacidad, la falta de interacción humana y la ausencia de eficacia terapéutica demostrada.