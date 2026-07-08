Cuatro de cada 10 adolescentes usaron ChatGPT para temas de salud mental, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili reveló que el 39,5% de los adolescentes de 16 a 19 años en España usó ChatGPT para consultar sobre temas de salud mental.
- Los jóvenes recurren a la IA por su rapidez y disponibilidad 24 horas para ordenar pensamientos y buscar estrategias ante el estrés, la ansiedad y problemas de pareja.
- Aunque la IA sirve como recurso complementario de primer acceso, investigadores advierten que no reemplaza al profesional y alertan sobre la falta de eficacia clínica.
La IA ya no aparece solo como una herramienta para estudiar, resumir textos o resolver dudas rápidas. También empieza a ocupar un lugar más sensible: el de las consultas vinculadas al bienestar emocional. Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, reveló que el 39,5% de los adolescentes de entre 16 y 19 años utilizó ChatGPT para gestionar aspectos relacionados con la salud mental.
El dato forma parte de una investigación realizada por Anna Huguet, del Departamento de Psicología de la URV, junto a Llorenc Díaz, estudiante del máster en Psicología General Sanitaria. El trabajo analizó el uso que 500 personas mayores de 16 años, catalanohablantes y residentes en Cataluña, le dan a ChatGPT.
Qué buscan los jóvenes cuando hablan con la IA
Según el informe, la mayoría de las consultas no están orientadas a conseguir un diagnóstico, sino a ordenar pensamientos, encontrar estrategias para manejar emociones o mirar un problema desde otra perspectiva.
Entre quienes usaron ChatGPT para temas de salud mental, el 73,3% dijo que lo hizo para obtener consejos o estrategias de regulación emocional; el 61,6%, para conseguir una nueva mirada sobre una situación; y el 53,5%, para poner en orden lo que estaba pensando.
Las preocupaciones más frecuentes también muestran un uso amplio y cotidiano: el 64% consultó por estrés, ansiedad o preocupaciones generales; el 53,5%, por problemas en relaciones personales; y el 51,2%, por cuestiones vinculadas al crecimiento personal. En menor medida, aparecieron temas como tristeza, dificultades para dormir, soledad, experiencias traumáticas, adicciones o conductas autolesivas.
Por qué recurren a ChatGPT
La investigación señala que la rapidez de respuesta, la disponibilidad durante las 24 horas, la accesibilidad y la facilidad de uso son algunas de las razones que explican este comportamiento.
Desde el equipo investigador plantean que ChatGPT puede funcionar como un recurso complementario y de primer acceso para preocupaciones cotidianas vinculadas al bienestar emocional, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, también remarcan que no debe ser entendido como un reemplazo de la atención profesional.
Qué límites hay que tener en cuenta
El estudio advierte que el uso de IA en temas de salud mental exige responsabilidad. Aunque más de la mitad de las personas encuestadas, que recurrieron a ChatGPT para estas cuestiones, consideró que la herramienta les ayudó de manera moderada o alta, también aparecen dudas importantes sobre la fiabilidad de las respuestas, la privacidad, la falta de interacción humana y la ausencia de eficacia terapéutica demostrada.
Por eso, los investigadores insisten en la necesidad de explicar mejor qué puede y qué no puede hacer una herramienta de este tipo. Puede servir para ordenar ideas o buscar información, pero ante malestar persistente, crisis, riesgo de autolesión o necesidad de diagnóstico, la recomendación sigue siendo acudir a profesionales de la salud mental.
El informe fue realizado hace un año y se centró solo en ChatGPT. Desde la URV sostienen que, si el relevamiento se hiciera actualmente, el porcentaje de personas que recurren a esta y otras herramientas de inteligencia artificial probablemente sería mayor.