Política

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

El líder de LLA recibió al Presidente en el aeropuerto.

Milei y Catalán se estrecharon en un cálido abrazo.
Milei y Catalán se estrecharon en un cálido abrazo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Milei fue recibido con un afectuoso abrazo por Lisandro Catalán, líder de LLA, al arribar este miércoles al aeropuerto de Tucumán en una sorpresiva invitación.
  • La convocatoria de Catalán ocurrió ante la ausencia del gobernador Jaldo y sumó un diálogo afectuoso al protocolo oficial que estaba inicialmente a cargo del vicegobernador.
  • El gesto fortalece el posicionamiento de la dirigencia local de La Libertad Avanza en Tucumán con miras al armado político y los comicios provinciales de mayo próximo.
Resumen generado con IA

El aeropuerto Benjamín Matienzo albergó no tan sólo a una gran cantidad de pasajeros que partían hacia Buenos Aires y a otros que llegaban a Tucumán. También fue escenario de gestos políticos muy esperados por algunos y que sorprendió a otros. Es el caso de los dirigentes locales de La Libertad Avanza, que festejaron la posibilidad de conseguir una imagen, y un diálogo, importantes en la antesala de los comicios locales de mayo del año próximo. Pasadas las 22, el presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, llegó al aeropuerto invitado por Presidencia de la Nación para recibir a Javier Milei.

Por cuestiones protocolares estaba previsto que el vicegobernador, Miguel Acevedo, recibiera la jefe de Estado. Si bien eso sucedió, Catalán fue convocado para ser parte de esa bienvenida. De hecho, la foto de ambos estrechados en un cálido abrazo fue la única que se hizo pública hasta la madrugada del jueves desde Presidencia de la Nación. Catalán, según relataron algunos dirigentes libertarios, mantuvo un breve diálogo con Milei y resaltaron que fue un intercambio “afectuoso”, además de político.

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

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El gesto de Milei y la imagen junto a Catalán toman relevancia de cara al armado libertario en nuestra provincia, en medio de las suspicacias que enciende el buen diálogo del jefe de Estado nacional con el gobernador, Osvaldo Jaldo. De hecho su ausencia en el aeropuerto habría incidido en la convocatoria allí del líder libertario.

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