Arcor incorporará pasantes para su planta de Lules: cómo postularse

Si sos estudiante avanzado de Ingeniería Eléctrica o Electrónica, o conocés a alguien que curse alguna de estas carreras, podés compartirle esta oportunidad para sumar experiencia laboral en una empresa dedicada a la producción de alimentos, golosinas y snacks. La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la FACET difundió la convocatoria de Grupo Arcor para incorporar pasantes al Complejo Misky, ubicado en La Reducción, Lules.