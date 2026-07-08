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Arcor incorporará pasantes para su planta de Lules: cómo postularse

La búsqueda está destinada a estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica o Electrónica que puedan trasladarse. La convocatoria cierra el domingo 19 de julio.

CONVOCATORIA. Grupo ARCOR busca pasantes universitarios para incorporar al equipo de Mantenimiento Eléctrico/Electrónico.
CONVOCATORIA. Grupo ARCOR busca pasantes universitarios para incorporar al equipo de Mantenimiento Eléctrico/Electrónico. / GOOGLE
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Arcor incorporará pasantes universitarios de Ingeniería Eléctrica o Electrónica para su planta de Lules, Tucumán. La convocatoria para postularse cierra el 19 de julio.
  • El programa de 20 horas semanales se realizará en el Complejo Misky. Está abierto a alumnos de la UNT, UTN y otras universidades, quienes deben postularse de forma digital.
  • La convocatoria impulsa el desarrollo profesional de los jóvenes de Tucumán, fortaleciendo el vínculo entre la formación académica universitaria y la práctica industrial real.
Resumen generado con IA

Si sos estudiante avanzado de Ingeniería Eléctrica o Electrónica, o conocés a alguien que curse alguna de estas carreras, podés compartirle esta oportunidad para sumar experiencia laboral en una empresa dedicada a la producción de alimentos, golosinas y snacks. La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la FACET difundió la convocatoria de Grupo Arcor para incorporar pasantes al Complejo Misky, ubicado en La Reducción, Lules.

Aunque la búsqueda fue difundida por la FACET, no está limitada a estudiantes de la UNT. También pueden postularse alumnos de otras universidades que cuenten con las carreras solicitadas, como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Quiénes pueden postularse

Las personas seleccionadas se incorporarán al equipo de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico de las plantas de Golosinas y Molienda Húmeda de Maíz que funcionan dentro del Complejo Misky. La propuesta permitirá que estudiantes próximos a graduarse conozcan el funcionamiento de una planta industrial y apliquen contenidos adquiridos durante la carrera.

CONVOCATORIA. Grupo ARCOR busca pasantes universitarios para incorporar al equipo de Mantenimiento Eléctrico/Electrónico. CONVOCATORIA. Grupo ARCOR busca pasantes universitarios para incorporar al equipo de Mantenimiento Eléctrico/Electrónico. / CAPTURA DE PANTALLA

La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electrónica. No se especifica una cantidad mínima de materias aprobadas ni un año determinado de cursado, pero sí se solicita que quienes se presenten se encuentren en una etapa avanzada de su formación.

Qué modalidad tendrá la pasantía

La actividad será presencial y tendrá una carga de 20 horas semanales. Las tareas estarán vinculadas con el mantenimiento eléctrico y electrónico de las instalaciones, dentro de los equipos que trabajan en las plantas del complejo industrial.

Otro requisito es contar con disponibilidad para trasladarse diariamente hasta La Reducción, en el departamento Lules. 

Cómo enviar la postulación

Las personas interesadas deben ingresar al enlace difundido por Grupo Arcor, que dirige a la plataforma oficial de empleos de la empresa (emqm.fa.us6.oraclecloud.com/hcmUI/). Desde allí podrán consultar los detalles de la convocatoria, completar sus datos personales y académicos y cargar la documentación requerida.

Además, la publicación difundida por la Secretaría de Bienestar Estudiantil incluye un código QR que lleva directamente al sitio donde se realiza la postulación.

CONVOCATORIA. Grupo ARCOR busca pasantes universitarios para incorporar al equipo de Mantenimiento Eléctrico/Electrónico. CONVOCATORIA. Grupo ARCOR busca pasantes universitarios para incorporar al equipo de Mantenimiento Eléctrico/Electrónico. / CAPTURA DE PANTALLA

El cierre de la convocatoria será el domingo 19 de julio. Por eso, se aconseja completar el trámite con anticipación y revisar que el currículum esté actualizado. 

Puede resultar útil incluir las materias aprobadas, conocimientos técnicos, manejo de herramientas o programas relacionados con la carrera y experiencias académicas vinculadas con electricidad, electrónica o mantenimiento industrial.

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