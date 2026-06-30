¿Te interesa la política? Esta beca en Alemania ofrece 700 euros mensuales, alojamiento y pasajes
La Beca Parlamentaria Internacional está dirigida a graduados universitarios con interés político y social. La convocatoria para Argentina cierra el 31 de julio y ofrece una estadía de cinco meses en Berlín.
Resumen para apurados
- El Bundestag alemán convoca a graduados argentinos menores de 30 años a postularse, hasta el 31 de julio, para una beca de formación política de cinco meses en Berlín.
- La beca cubre pasajes, alojamiento y 700 euros mensuales. Los seleccionados realizarán una pasantía con un diputado y cursarán en la Universidad Humboldt de Berlín.
- La iniciativa promueve el intercambio democrático y ofrece a profesionales locales una experiencia clave para su inserción en la gestión pública y la política global.
Si te interesa conocer desde adentro el funcionamiento del Parlamento alemán, comprender cómo se construye la democracia y participar activamente en la vida política, esta propuesta puede ser para vos. Se trata de la Beca Parlamentaria Internacional, conocida como IPS, un programa del Bundestag Alemán destinado a jóvenes graduados universitarios con interés en la política y el compromiso social.
La convocatoria para la edición 2027 estará abierta hasta el 31 de julio. Cada año, el programa reúne a alrededor de 120 participantes de hasta 50 países, entre ellos Argentina, y les permite vivir durante cinco meses en Berlín para formarse, participar de actividades académicas y realizar una pasantía parlamentaria.
Cómo es la beca IPS
La Beca Parlamentaria Internacional se desarrollará desde principios de marzo hasta fines de julio. Durante ese período, las y los seleccionados podrán conocer el sistema parlamentario alemán, participar de una etapa introductoria y acercarse a temas vinculados con la democracia, la sociedad plural, la protección de las minorías, los medios de comunicación y la cultura de la memoria.
El eje principal de la experiencia es una pasantía de tres meses en la oficina de un diputado o diputada del Bundestag. Allí, los becarios colaboran en tareas cotidianas del trabajo legislativo, como la redacción de discursos, artículos y cartas, la preparación de sesiones y el acompañamiento a reuniones de comisiones, grupos parlamentarios y otros espacios de trabajo.
Además, el programa incluye la matrícula como estudiantes en la Universidad Humboldt de Berlín durante el semestre de verano. También pueden asistir a cursos en esa universidad o en otras instituciones berlinesas que forman parte de la propuesta.
Qué cubre el programa
La beca contempla una subvención mensual de 700 euros. También incluye alojamiento gratuito en un complejo residencial, los gastos de viaje de ida y vuelta, seguro de enfermedad, seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil.
La iniciativa es impulsada por el Bundestag Alemán, con el patrocinio de su presidenta, Julia Klöckner, y se lleva adelante en colaboración con la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Humboldt de Berlín y la Universidad Técnica de Berlín.
Quiénes pueden postularse
Para participar, las y los interesados deben tener ciudadanía argentina, ser menores de 30 años al inicio de la beca y contar con título universitario de grado en cualquier área. En casos justificados, el comprobante de finalización de estudios puede presentarse con posterioridad.
También se solicita demostrar un fuerte interés por los contextos políticos y sociales, compromiso social o político, y muy buenos conocimientos de alemán, con un nivel mínimo B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Cómo inscribirse
La postulación debe enviarse por correo electrónico a la Embajada de Alemania correspondiente al país de origen, en un único archivo PDF identificado con apellido y nombre. El archivo no debe superar los 10 MB y no se aceptan archivos ZIP.
La solicitud debe incluir el formulario completo en alemán, una constancia de dominio del idioma, una carta de motivación en alemán de hasta dos páginas, el certificado de título universitario, dos cartas de recomendación recientes en alemán o inglés, una copia del pasaporte o DNI y una foto para la solicitud.
Para consultas, las personas interesadas pueden escribir a ips@bundestag.de