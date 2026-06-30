¿Te interesa la política? Esta beca en Alemania ofrece 700 euros mensuales, alojamiento y pasajes

Cómo es la beca IPS

La Beca Parlamentaria Internacional se desarrollará desde principios de marzo hasta fines de julio. Durante ese período, las y los seleccionados podrán conocer el sistema parlamentario alemán, participar de una etapa introductoria y acercarse a temas vinculados con la democracia, la sociedad plural, la protección de las minorías, los medios de comunicación y la cultura de la memoria.