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La Legislatura homenajeó a las sandwicherías históricas de Tucumán por su aporte a la identidad provincial

Emblemáticos locales gastronómicos de distintos municipios recibieron un reconocimiento por su historia, su legado cultural y su contribución al desarrollo de la provincia.

RECONOCIMIENTO. La Legislatura homenajeó a las sandwicherías históricas de Tucumán por su aporte a la identidad provincial.
RECONOCIMIENTO. La Legislatura homenajeó a las sandwicherías históricas de Tucumán por su aporte a la identidad provincial. FOTO/HONORABLE LEGISLATURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán homenajeó recientemente a sandwicherías históricas de diversos municipios de la provincia por su trayectoria, legado cultural e identidad local.
  • El acto, impulsado por el influencer Diego Viruel, distinguió a emblemáticos locales y emprendedores, destacando el rol de estos comercios como generadores de empleo genuino.
  • Este reconocimiento busca fortalecer el turismo y la identidad tucumana, promoviendo políticas legislativas que apoyen y visibilicen a la gastronomía como motor económico.
Resumen generado con IA

La Legislatura de Tucumán distinguió a las sandwicherías históricas de la provincia en un acto de reconocimiento a su trayectoria, su legado cultural y el papel que desempeñan como espacios de encuentro e integración social.

La ceremonia reunió a representantes de tradicionales establecimientos gastronómicos de distintos municipios, que fueron homenajeados por su aporte a la preservación de las tradiciones y por la huella que dejaron a lo largo de los años en la identidad tucumana.

"Entendemos que estos lugares nos promocionan y nos distinguen. Además del disfrute que generan, detrás de cada emprendimiento funciona una verdadera industria que brinda numerosos puestos de trabajo. Nuestra intención es seguir trabajando para potenciar y fortalecer a nuestra provincia", expresó la legisladora Carolina Vargas Aignasse.

Del acto también participaron el presidente de la Comisión de Cultura, Raúl Moreno, los legisladores Carlos Gómez, Patricia Lizárraga, Adriana Najar, Sara Lazarte, Edith Comolli, Alejandro Figueroa, Agustín Romano Norri, Leopoldo Rodríguez, Roque Argañaraz y Alberto Olea, además del influencer Diego "Mocho" Viruel, impulsor de la iniciativa.

La ceremonia fue declarada de interés legislativo. "Es identidad, pertenencia y cultura, pero por sobre todo una gran iniciativa del presidente de la Legislatura. Debemos acompañar a estos emprendimientos gastronómicos que distinguen a nuestra provincia del resto", afirmó Moreno.

Las sandwicherías reconocidas

Durante el acto fueron distinguidas las siguientes sandwicherías:

San Miguel de Tucumán: El Viejo H, Brizuela, Los Tuerk's, Kuky, Quino, Don Pepe, Minotti, Los Eléctricos y Tutti.

Yerba Buena: Chacho.

Concepción: Sandokan.

Monteros: El Plumudo.

Tafí Viejo: La Parada de Gaspar.

Lules: Rihan.

Banda del Río Salí: Paquito.

Aguilares: Shuna y Bar Dina.

Alderetes: Bar Momentos.

Además, recibieron menciones especiales los emprendedores gastronómicos Eva del Carmen Freijó, Juan José Boucou, Dominga Saavedra, Estela de Leguizamón y Fernando Medina.

"Esto es cultura"

Al finalizar la ceremonia, Diego "Mocho" Viruel celebró el reconocimiento y destacó la importancia de poner en valor las costumbres tucumanas.

"Esto es una felicidad enorme. Entender que desde cualquier lugar se puede aportar a la cultura de toda la provincia y a sus costumbres es muy importante. Quiero agradecer principalmente al vicegobernador por hacer visible lo autóctono de Tucumán", manifestó.

En representación de la sandwichería Don Pepe, Julián Álvarez Bermúdez también agradeció la distinción. "Esto va más allá de un negocio; es cultura. Que hoy se ponga en valor todo este esfuerzo es muy importante", expresó.

Por su parte, Lourdes y Elina, responsables de Tutti, manifestaron su emoción por el homenaje. "Después de tantos años de trabajo y esfuerzo, recibir este reconocimiento en la Legislatura es muy importante para nosotros", señalaron.

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