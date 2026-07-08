Neymar evalúa retirarse del fútbol tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- El delantero Neymar evalúa retirarse del fútbol profesional tras la eliminación de la selección de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.
- A los 34 años, el jugador analiza tres escenarios en Florida: continuar en el Santos de Brasil, migrar a un destino con menor exigencia mediática o poner fin a su carrera.
- Su decisión definirá el cierre de la carrera de uno de los máximos ídolos de Brasil, mientras el club Santos aguarda expectante para definir su futuro deportivo.
La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una herida profunda en Neymar. El delantero abandonó el campo de juego visiblemente afectado tras la derrota ante Noruega y, según trascendió, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.
A sus 34 años, el atacante atraviesa un momento de reflexión. Actualmente se encuentra en Florida junto a su familia, alejado del ruido mediático, mientras analiza los próximos pasos de una carrera marcada por los éxitos, pero también por las lesiones, las críticas y una relación cada vez más desgastante con el entorno futbolístico.
El principal motivo detrás de esta incertidumbre tiene que ver con el cansancio acumulado del jugador, especialmente por su vínculo con la prensa y la percepción de no haber recibido el reconocimiento que considera merecer después de 15 años defendiendo la camiseta de la selección brasileña.
La eliminación mundialista profundizó esa sensación. Neymar llegó a la Copa del Mundo con la ilusión de liderar a Brasil en busca de un nuevo título, pero el equipo quedó eliminado antes de lo esperado y el golpe emocional habría llevado al delantero a replantearse su continuidad.
Por ahora, existen tres caminos posibles para el futuro del atacante. La opción que aparece como más probable es su regreso al Santos, club en el que actualmente milita y con el que tiene contrato hasta diciembre. Sin embargo, desde su círculo íntimo advierten que esa posibilidad todavía no está asegurada y que la decisión final dependerá exclusivamente del propio futbolista.
Otro escenario sería aceptar una transferencia hacia un destino con menor exposición y presión, una alternativa que le permitiría continuar jugando sin el nivel de exigencia que enfrentó durante gran parte de su carrera en Europa y con la selección brasileña.
La tercera posibilidad, y la más trascendente, es que Neymar decida ponerle fin a su etapa como futbolista profesional.
Su entorno más cercano ya comenzó a pronunciarse sobre la situación. Su padre le dedicó un mensaje en el que le pidió que no abandone el fútbol, que vuelva a disfrutar del juego y que aproveche el momento actual, especialmente porque se encuentra saludable después de varios años marcados por problemas físicos.
También Cris Guedes, uno de sus mejores amigos, publicó un mensaje cargado de emoción que dejó abierta la posibilidad del retiro: “Quizás este sea el último partido, quizás aún no”. Además, destacó que el paso del tiempo no podrá borrar la condición de leyenda que alcanzó Neymar dentro del fútbol mundial.
Mientras el delantero define su futuro, Santos permanece expectante. El club brasileño todavía no fijó una fecha para su regreso a los entrenamientos ni retomó conversaciones formales con el jugador, aunque espera contactarlo en los próximos días para conocer su decisión definitiva.
Después de más de una década como uno de los futbolistas más talentosos de su generación, Neymar enfrenta una de las decisiones más importantes de su vida deportiva: continuar buscando nuevos desafíos o cerrar una historia que ya lo convirtió en uno de los grandes nombres del fútbol brasileño.