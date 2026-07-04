Los hinchas argentinos fueron locales en Miami

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos coparon el Hard Rock Stadium de Miami para apoyar a la Selección ante Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026, sintiéndose locales en EE. UU.
- Aunque las tribunas lucieron celestes y blancas, el aliento tradicional convivió con la organización local, donde la música del DJ y el consumo moldearon una previa diferente.
- Este fenómeno evidencia cómo la pasión del fútbol sudamericano se adapta al modelo de entretenimiento estadounidense, redefiniendo la experiencia del hincha en este Mundial.
En Miami Argentina es local. Eso se sabía desde que quedó definido que la Selección jugaría los 16avos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium y mucho más cuando se confirmó que el modesto Cabo Verde sería su rival. Las camisetas albicelestes dominan las tribunas, las banderas aparecen en cada rincón del estadio y los pocos hinchas africanos aparecen desperdigados por diferentes sectores. Según trascendió, la federación caboverdiana adquirió unas 5.000 entradas para distribuir entre sus simpatizantes. El resto es todo celeste y blanco.
Pero alcanza con sentarse un rato en el palco de prensa, mirar alrededor y escuchar lo que sucede antes del partido para entender que el Mundial tiene un lenguaje propio. Aunque el estadio sea casi argentino, la manera de vivir el fútbol está lejos de parecerse a la de cualquier cancha del país.
A las 15, cuando las puertas recién se abren, el estadio luce vacío. En las pantallas gigantes aparece el logo del Mundial 2026 junto al nombre de Miami, los parlantes realizan pruebas de sonido y los operarios ultiman detalles sobre el campo de juego. Desde la zona de prensa, ubicada en la esquina sudoeste, entre las dos bandejas, la sensación es la de un enorme escenario que todavía espera por sus protagonistas.
Unos 10 minutos después aparecen los primeros hinchas. Caminan despacio, se detienen a sacar fotos, buscan sus ubicaciones y observan el campo como quien entra por primera vez a un teatro. Recién a las 15.30 baja desde una de las cabeceras el primer “Vamos, vamos Selección, hoy te vinimos a alentar...”. El canto nace con fuerza, pero apenas dura unos segundos antes de perderse entre la música ambiente. Esa es una escena que se repetirá una y otra vez durante toda la tarde.
A las 16.03 suena “One More Time” y el estadio explota. No porque haya salido Lionel Messi ni porque haya aparecido algún jugador sobre el césped, sino porque la música marca el ritmo del espectáculo. Muchos se levantan de sus asientos, bailan, filman con sus celulares y acompañan con palmas. Minutos después ocurre algo similar con “La danza de los mirlos”. Otra vez las tribunas responden de inmediato. El DJ propone y el público acompaña. Ahí aparece uno de los grandes contrastes de este Mundial.
En las canchas argentinas, el partido suele empezar mucho antes del pitazo inicial. La tribuna empuja, sostiene los cánticos durante horas y muchas veces termina marcando el pulso de la tarde. En Estados Unidos ocurre casi al revés. El “Dale Selección” intenta instalarse una y otra vez, pero rápidamente pierde fuerza. Los parlantes vuelven a tomar el control, la música recupera el protagonismo y el público cambia de registro con naturalidad. No es un ambiente frío; simplemente es diferente. El espectáculo lleva de la mano al público más que el público al espectáculo.
Mientras tanto, el partido comienza a construirse de otra manera. Los árbitros salen a recorrer el campo y casi nadie les presta atención, los operarios arman los arcos móviles para la entrada en calor de los arqueros y, en las pantallas, la FIFA agradece el trabajo de los voluntarios que hacen posible la organización. Todo está perfectamente cronometrado.
A las 16.25 llega Cabo Verde. Algunos tibios silbidos bajan desde las tribunas, mientras cuesta encontrar camisetas del seleccionado africano. Cinco minutos después las pantallas empiezan a teñirse de celeste y blanco y el estadio termina de asumir que juega Argentina.
A las 16.34 aparece la Selección. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes pisan el césped con una postal repetida en cada previa: caramelos en la boca mientras caminan hacia el círculo central. El estadio estalla; vuelve el “Vamos, vamos Selección” y otra vez el aliento crece. Pero, una vez más, dura apenas unos segundos. La música oficial recupera rápidamente el protagonismo.
Entre un canto y otro, los hinchas recorren los puestos gastronómicos, compran bebidas, buscan merchandising oficial o registran cada momento con el celular. La previa deja de ser solamente la espera del partido para convertirse en una experiencia integral. Hay fútbol, pero también entretenimiento permanente.
El escenario ayuda a entender esa lógica. Con capacidad para 65.000 espectadores, el Hard Rock Stadium es uno de los grandes recintos deportivos de Estados Unidos. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y forma parte de un complejo que también alberga el Miami International Autodrome, donde hace apenas unos meses se disputó el Gran Premio de Fórmula 1. Está pensado para recibir algunos de los mayores espectáculos deportivos del planeta, y el Mundial encaja perfectamente en esa identidad.
Con el paso de los minutos, el cemento gris y las butacas turquesas desaparecen detrás del celeste y blanco. Las tribunas terminan de poblarse, los arqueros salen a calentar y el estadio adquiere otra temperatura.
Pero el pitazo inicial no cambia la lógica de la tarde. Cada vez que Argentina enlaza una buena jugada o Messi entra en contacto con la pelota, el estadio se enciende y reaparece el “Dale, dale Selección”. El aliento empuja por un instante, aunque enseguida vuelve a apagarse. Los cantos nacen con fuerza, pero nunca logran adueñarse definitivamente del ambiente. Apenas baja el ritmo del juego, reaparece la música, las animaciones toman las pantallas gigantes y el espectáculo vuelve a ocupar el centro de la escena.
Las pausas terminan de explicar esa cultura deportiva. En cada interrupción para la hidratación y, sobre todo, durante el entretiempo, miles de personas abandonan sus asientos al mismo tiempo. Las escaleras se llenan de hinchas que corren hacia los baños, los locales de comida o los puestos de bebida. Durante varios minutos aparecen claros llamativos en las tribunas, una imagen difícil de imaginar en una cancha argentina. Incluso con la pelota en juego, el movimiento no se detiene. Hay espectadores que se levantan para comprar una cerveza, unos nachos o una hamburguesa sin que les preocupe perderse algunos minutos del partido. Aquí el fútbol convive naturalmente con el consumo y con una experiencia pensada para disfrutarse mucho más allá de lo que ocurre dentro de la cancha.
Cuando el árbitro reanuda el juego, las butacas vuelven a ocuparse y el estadio recupera rápidamente su fisonomía. El celeste y blanco vuelve a dominar el paisaje y Argentina sigue sintiéndose local a más de 7.000 kilómetros de casa. Pero el Mundial conserva intacta su identidad. La pasión viajó desde la Argentina, lo que cambió fue el escenario. En Estados Unidos, incluso rodeado de argentinos, el fútbol termina adaptándose al espectáculo.