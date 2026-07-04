Los hinchas argentinos fueron locales en Miami

Las pausas terminan de explicar esa cultura deportiva. En cada interrupción para la hidratación y, sobre todo, durante el entretiempo, miles de personas abandonan sus asientos al mismo tiempo. Las escaleras se llenan de hinchas que corren hacia los baños, los locales de comida o los puestos de bebida. Durante varios minutos aparecen claros llamativos en las tribunas, una imagen difícil de imaginar en una cancha argentina. Incluso con la pelota en juego, el movimiento no se detiene. Hay espectadores que se levantan para comprar una cerveza, unos nachos o una hamburguesa sin que les preocupe perderse algunos minutos del partido. Aquí el fútbol convive naturalmente con el consumo y con una experiencia pensada para disfrutarse mucho más allá de lo que ocurre dentro de la cancha.