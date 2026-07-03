Cuti Romero vuelve al once y Scaloni mantiene una duda: la probable formación de Argentina

Resumen para apurados
- Scaloni define la formación de Argentina para enfrentar hoy a Cabo Verde en Miami por los 16avos del Mundial, destacando el regreso del defensor Cristian Romero tras su lesión.
- Tras clasificar con puntaje ideal y rotar futbolistas ante Jordania, el DT recupera la base titular y mantiene una única duda entre Tagliafico y Medina en el lateral izquierdo.
- Este duelo inicia la fase de eliminación directa del Mundial y define la permanencia de Argentina, en un partido que además marcará el centenar de Scaloni al frente del equipo.
La Selección argentina llega a esta instancia con puntaje ideal y la confianza en alto, luego de una fase inicial sólida que le permitió cerrar la clasificación sin sobresaltos. Ahora, en el inicio de la etapa eliminatoria, el cuerpo técnico empieza a delinear un equipo que se parece mucho al que mostró su mejor versión.
Luego de la rotación realizada frente a Jordania para dar rodaje a los suplentes y sostener la competencia interna, Scaloni volverá a apostar por la base titular. La idea es repetir un once similar al que venció a Austria en la segunda fecha del Grupo J, con la mayoría de los habituales desde el arranque.
La principal incógnita está en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico podría regresar al equipo en lugar de Facundo Medina, aunque la decisión aún no está confirmada.
Medina respondió de buena manera en los primeros partidos, ocupando el sector ante la lesión del lateral titular, y le dio soluciones al cuerpo técnico. Sin embargo, Tagliafico sigue siendo una pieza clave en el esquema de Scaloni, especialmente en partidos decisivos, lo que mantiene abierta la disputa.
En la zaga central, la situación es más clara: Cristian “Cuti” Romero se recuperó del golpe en la rodilla derecha y será titular, relegando a Nicolás Otamendi. Su evolución fue positiva en los últimos días y el entrenador confía en su presencia desde el inicio.
En el frente de ataque, una de las dudas que había ganado espacio en la previa quedó despejada. El gol de Lautaro Martínez de penal ante Jordania no solo significó su estreno en la red en esta Copa del Mundo, sino que también reforzó su candidatura para sostener la titularidad.
La disputa con Julián Álvarez, habitual en la consideración del cuerpo técnico, volvió a instalarse en la previa, aunque esta vez la balanza se inclinó a favor de Lautaro. Además, el regreso de Lionel Messi al once titular descarta la posibilidad de repetir el doble 9 utilizado en el partido anterior.
El resto del equipo no presenta grandes sorpresas. Nahuel Molina, Lisandro Martínez y el mediocampo conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada aparecen como fijas en la estructura del campeón del mundo.
Con el equipo prácticamente definido, Argentina se enfoca en el duelo ante Cabo Verde, donde buscará dar un nuevo paso en su camino mundialista y sostener el nivel que lo llevó a dominar la fase de grupos.
Probable formación de Argentina vs. Cabo Verde
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.