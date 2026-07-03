Copa del Mundo

Cuti Romero vuelve al once y Scaloni mantiene una duda: la probable formación de Argentina

La Scaloneta se prepara para el inicio de los mata-mata. A las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

ENFOCADOS. Lionel Messi se muesta en la práctica junto a Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Leandro Paredes.
ENFOCADOS. Lionel Messi se muesta en la práctica junto a Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Leandro Paredes. Foto de Bruno Farano/ENVIADO ESPECIAL DE LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Scaloni define la formación de Argentina para enfrentar hoy a Cabo Verde en Miami por los 16avos del Mundial, destacando el regreso del defensor Cristian Romero tras su lesión.
  • Tras clasificar con puntaje ideal y rotar futbolistas ante Jordania, el DT recupera la base titular y mantiene una única duda entre Tagliafico y Medina en el lateral izquierdo.
  • Este duelo inicia la fase de eliminación directa del Mundial y define la permanencia de Argentina, en un partido que además marcará el centenar de Scaloni al frente del equipo.
Resumen generado con IA

La Selección argentina llega a esta instancia con puntaje ideal y la confianza en alto, luego de una fase inicial sólida que le permitió cerrar la clasificación sin sobresaltos. Ahora, en el inicio de la etapa eliminatoria, el cuerpo técnico empieza a delinear un equipo que se parece mucho al que mostró su mejor versión.

Luego de la rotación realizada frente a Jordania para dar rodaje a los suplentes y sostener la competencia interna, Scaloni volverá a apostar por la base titular. La idea es repetir un once similar al que venció a Austria en la segunda fecha del Grupo J, con la mayoría de los habituales desde el arranque.

Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: los titulares de Scaloni para buscar el pase a los octavos de final del Mundial

Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: los titulares de Scaloni para buscar el pase a los octavos de final del Mundial

La principal incógnita está en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico podría regresar al equipo en lugar de Facundo Medina, aunque la decisión aún no está confirmada. 

Medina respondió de buena manera en los primeros partidos, ocupando el sector ante la lesión del lateral titular, y le dio soluciones al cuerpo técnico. Sin embargo, Tagliafico sigue siendo una pieza clave en el esquema de Scaloni, especialmente en partidos decisivos, lo que mantiene abierta la disputa.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección, llegará a los 100 partidos en el banco Lionel Scaloni, entrenador de la Selección, llegará a los 100 partidos en el banco

En la zaga central, la situación es más clara: Cristian “Cuti” Romero se recuperó del golpe en la rodilla derecha y será titular, relegando a Nicolás Otamendi. Su evolución fue positiva en los últimos días y el entrenador confía en su presencia desde el inicio.

Scaloni bajó la euforia y dejó una advertencia antes de los 16avos contra Cabo Verde: "El que pierde se vuelve a casa"

Scaloni bajó la euforia y dejó una advertencia antes de los 16avos contra Cabo Verde: El que pierde se vuelve a casa

En el frente de ataque, una de las dudas que había ganado espacio en la previa quedó despejada. El gol de Lautaro Martínez de penal ante Jordania no solo significó su estreno en la red en esta Copa del Mundo, sino que también reforzó su candidatura para sostener la titularidad.

La disputa con Julián Álvarez, habitual en la consideración del cuerpo técnico, volvió a instalarse en la previa, aunque esta vez la balanza se inclinó a favor de Lautaro. Además, el regreso de Lionel Messi al once titular descarta la posibilidad de repetir el doble 9 utilizado en el partido anterior.

El resto del equipo no presenta grandes sorpresas. Nahuel Molina, Lisandro Martínez y el mediocampo conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada aparecen como fijas en la estructura del campeón del mundo.

La tranquilidad que encontró Scaloni y la tarea pendiente que le dejó la fase de grupos a la Selección argentina

La tranquilidad que encontró Scaloni y la tarea pendiente que le dejó la fase de grupos a la Selección argentina

Con el equipo prácticamente definido, Argentina se enfoca en el duelo ante Cabo Verde, donde buscará dar un nuevo paso en su camino mundialista y sostener el nivel que lo llevó a dominar la fase de grupos.

Probable formación de Argentina vs. Cabo Verde

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones

Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones

La desafiante frase del presidente de Cabo Verde antes del duelo con Argentina: No tenemos miedo

La desafiante frase del presidente de Cabo Verde antes del duelo con Argentina: "No tenemos miedo"

Así juega Cabo Verde: fortalezas, figuras y el plan del rival de Argentina

Así juega Cabo Verde: fortalezas, figuras y el plan del rival de Argentina

Cabo Verde, el rival de Argentina: convocó a un futbolista por LinkedIn y sueña con seguir haciendo historia

Cabo Verde, el rival de Argentina: convocó a un futbolista por LinkedIn y sueña con seguir haciendo historia

Con un celular en la mano: así fue el histórico festejo de Cabo Verde tras clasificar para enfrentar a Argentina

Con un celular en la mano: así fue el histórico festejo de Cabo Verde tras clasificar para enfrentar a Argentina

Más visto en Mundial 2026
Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán
1

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales
2

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR
3

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina
4

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino
5

Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino

LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni
6

LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni

Más Noticias
Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Mundial 2026: Suiza venció a Argelia para avanzar a octavos con autoridad y sin sobresaltos

Mundial 2026: Suiza venció a Argelia para avanzar a octavos con autoridad y sin sobresaltos

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

Comentarios