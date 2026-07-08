La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

La Selección dejó de ser la líder del ranking FIFA durante la disputa del Mundial 2026. Pese a haber derrotado por 3 a 2 a Egipto en los octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue superado por Francia, que recuperó la cima de la clasificación gracias a su triunfo por 1 a 0 sobre Paraguay.
La diferencia entre ambas selecciones es mínima. Francia pasó a ocupar el primer puesto con 1925,86 puntos, mientras que Argentina quedó segunda con 1925,15 unidades. La distancia entre los dos equipos es inferior a un punto, por lo que el liderazgo podría volver a cambiar a medida que avance la Copa del Mundo.
El ranking se actualiza en vivo durante el certamen, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por las selecciones participantes. Como tanto Argentina como Francia continúan en carrera, cada partido restante tendrá incidencia directa en la clasificación.
La "Albiceleste" había alcanzado el primer puesto del ranking apenas antes del comienzo del Mundial. El conjunto de Scaloni aprovechó las derrotas y empates que sufrieron sus principales perseguidores durante la fecha FIFA previa al torneo: Francia cayó frente a Costa de Marfil y España igualó con Irak, mientras que Argentina consolidó su posición con victorias en los amistosos ante Honduras e Islandia.
Más allá de la pérdida del liderazgo, entre los hinchas apareció un dato estadístico que alimenta el optimismo. Desde la creación del ranking FIFA, ninguna selección que llegó al Mundial ocupando el primer puesto logró quedarse con el título. Esa curiosidad convirtió la caída al segundo lugar en una especie de "alivio" para quienes creen en las cábalas y las tendencias históricas.
Mientras tanto, el seleccionado argentino ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío. Tras eliminar a Egipto, el vigente campeón del mundo se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título y, de paso, intentar recuperar el liderazgo del ranking FIFA.