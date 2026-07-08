La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

Más allá de la pérdida del liderazgo, entre los hinchas apareció un dato estadístico que alimenta el optimismo. Desde la creación del ranking FIFA, ninguna selección que llegó al Mundial ocupando el primer puesto logró quedarse con el título. Esa curiosidad convirtió la caída al segundo lugar en una especie de "alivio" para quienes creen en las cábalas y las tendencias históricas.