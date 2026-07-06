Los medios brasileños fulminaron a la Canarinha tras la eliminación del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La prensa brasileña criticó duramente a su selección tras ser eliminada del Mundial este domingo en Nueva York al perder 2-1 ante Noruega por octavos de final.
- Con goles de Haaland y un penal errado de Guimarães, la derrota selló el peor papel de Brasil desde 1990, desatando cuestionamientos a Ancelotti y el retiro de Neymar.
- La eliminación extiende la sequía de títulos de Brasil por más de dos décadas y abre un profundo debate sobre la gestión de la CBF y la continuidad de Ancelotti como DT.
La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que una derrota deportiva. El 2 a 1 ante Noruega, este domingo en Nueva York, desató una catarata de críticas en la prensa brasileña, que coincidió en señalar el pobre rendimiento del equipo de Carlo Ancelotti, la actuación determinante de Erling Haaland y la creciente preocupación por una sequía de títulos que ya supera las dos décadas.
Uno de los primeros en reflejar el impacto fue O Globo, que abrió el debate sobre el futuro de la selección con una pregunta dirigida a sus lectores: "Tras la eliminación de Brasil en octavos de final, ¿quién debería retirarse y quién debería continuar en el próximo ciclo de la Copa del Mundo?".
En la misma línea, Folha de São Paulo fue contundente al resumir el resultado: "Brasil cae derrotado y el sueño de un sexto título mundial en Estados Unidos se desvanece". El diario remarcó que la Canarinha no pudo contener a Haaland, autor de los dos goles noruegos, y recordó que se trata del peor desempeño brasileño en un Mundial desde Italia 1990.
El portal deportivo Lance! eligió una metáfora para explicar el impacto del delantero noruego: "Brasil presencia el paso del cometa Haaland y queda eliminado en los octavos de final". En un análisis posterior endureció aún más el tono y calificó al equipo como "pasivo", una crítica directa al planteo táctico de Ancelotti y a la falta de reacción del conjunto brasileño.
Neymar y Ancelotti, en el centro de la escena
La revista Veja reflejó la tristeza que invadió al país tras la eliminación con el título: "Brasil pierde 2-1 ante Noruega y se despide con melancolía del sueño de un sexto título mundial". Además, destacó a Haaland como "un goleador incansable y siempre peligroso".
La publicación también dedicó un espacio especial al anuncio de Neymar, quien confirmó su retiro de la selección brasileña luego de la derrota. Bajo el título "La triste figura de Neymar en la historia de los Mundiales", la revista ilustró la nota con una imagen del delantero llorando tras el final del encuentro.
Por su parte, Estadão responsabilizó tanto a los errores propios como al poderío del rival. "Brasil es castigado por Haaland, pierde contra Noruega y queda eliminado en los octavos de final del Mundial", publicó el histórico diario paulista. En el subtítulo recordó el penal desperdiciado en el primer tiempo, las facilidades defensivas que aprovecharon los noruegos y calificó el partido como la peor actuación mundialista del equipo en 36 años.
Las decisiones de Ancelotti, bajo la lupa
Las críticas también apuntaron a la conducción del entrenador italiano. Terra puso el foco en una de las jugadas más discutidas del partido con una pregunta que rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas: "¿Por qué Vini Jr. no lanzó el penal?". La ejecución quedó en manos de Bruno Guimarães, cuyo remate fue contenido por el arquero Örjan Nyland.
El portal además recopiló las reacciones de los aficionados, que calificaron el penal fallado como "un jarro de agua fría", y publicó una columna de opinión que cuestionó la planificación de Ancelotti desde la convocatoria, señalando la escasez de mediocampistas naturales y la utilización de laterales capaces de desempeñarse también como defensores centrales.
Mientras tanto, Gazeta Esportiva resumió el sentimiento general con una frase cargada de resignación: "Y el sexto título fue pospuesto (de nuevo)", en alusión a la larga espera por una nueva consagración mundial.
La CBF, también en la mira
Las críticas no se limitaron al cuerpo técnico y a los jugadores. El diario carioca EXTRA dirigió su mirada hacia la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a la que responsabilizó por la actualidad del seleccionado.
"La búsqueda del culpable en el previsiblemente triste final de la selección nacional, víctima de la mala gestión de la CBF", tituló el medio, al sostener que la eliminación es consecuencia de problemas estructurales que exceden el rendimiento dentro del campo de juego.
La derrota frente a Noruega no solo terminó con las aspiraciones de conquistar el ansiado sexto Mundial. También abrió un profundo debate en Brasil sobre el futuro del seleccionado, el ciclo de Ancelotti y el rumbo de una potencia histórica que continúa sin encontrar el camino de regreso a la cima desde su última consagración en Corea-Japón 2002.