Los medios brasileños fulminaron a la Canarinha tras la eliminación del Mundial 2026

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que una derrota deportiva. El 2 a 1 ante Noruega, este domingo en Nueva York, desató una catarata de críticas en la prensa brasileña, que coincidió en señalar el pobre rendimiento del equipo de Carlo Ancelotti, la actuación determinante de Erling Haaland y la creciente preocupación por una sequía de títulos que ya supera las dos décadas.