La insólita "maldición del gato" que volvió a viralizarse tras la eliminación de Brasil del Mundial

Todo comenzó en la previa del cruce ante Croacia en el Mundial de Qatar. Mientras Vinicius Júnior brindaba una conferencia de prensa, un gato se subió a la mesa y permaneció junto a los micrófonos. La escena cambió de golpe cuando un integrante del departamento de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol tomó al animal y lo arrojó de manera brusca al suelo, una actitud que generó fuertes críticas y se viralizó en todo el mundo.