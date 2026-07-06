Copa del Mundo

La insólita "maldición del gato" que volvió a viralizarse tras la eliminación de Brasil del Mundial

Luego de la caída frente a Noruega, miles de hinchas recordaron un episodio ocurrido en Qatar 2022.

VIRAL. Tras la eliminación de Brasil ante Noruega, las redes sociales reflotaron la llamativa maldición del gato, nacida durante el Mundial de Qatar 2022.
VIRAL. Tras la eliminación de Brasil ante Noruega, las redes sociales reflotaron la llamativa "maldición del gato", nacida durante el Mundial de Qatar 2022.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, los hinchas viralizaron en redes la 'maldición del gato' para explicar la derrota.
  • La teoría nació en Qatar 2022, cuando un jefe de prensa brasileño maltrató a un gato en una conferencia. Desde ese momento, el equipo acumula sucesivas eliminaciones.
  • Aunque carece de sustento real, la superstición refleja la frustración de los hinchas ante la racha adversa y la falta de títulos de la selección desde la Copa América 2019.
Resumen generado con IA

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 volvió a despertar una de las teorías más curiosas que circulan entre los hinchas de la Canarinha. En las redes sociales reapareció la llamada "maldición del gato", una historia que nació durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que muchos fanáticos relacionan con los recientes fracasos del seleccionado brasileño.

Todo comenzó en la previa del cruce ante Croacia en el Mundial de Qatar. Mientras Vinicius Júnior brindaba una conferencia de prensa, un gato se subió a la mesa y permaneció junto a los micrófonos. La escena cambió de golpe cuando un integrante del departamento de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol tomó al animal y lo arrojó de manera brusca al suelo, una actitud que generó fuertes críticas y se viralizó en todo el mundo.

Horas después de aquel episodio, Brasil quedó eliminado por penales frente a Croacia en los cuartos de final. Desde entonces, muchos usuarios comenzaron a relacionar ese hecho con una supuesta "maldición", una teoría sin ningún sustento real que, sin embargo, reaparece cada vez que la Verdeamarela suma una nueva frustración deportiva.

Una teoría que resurgió tras otro golpe mundialista

La derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 volvió a instalar la historia en las redes sociales. Cientos de publicaciones recordaron el episodio del gato y lo vincularon, en tono de broma o superstición, con una racha adversa que Brasil arrastra desde su último título oficial.

Desde la conquista de la Copa América 2019, la Canarinha perdió la final continental de 2021 frente a Argentina, fue eliminada por Croacia en Qatar 2022, cayó por penales ante Uruguay en la Copa América 2024 y ahora quedó afuera del Mundial 2026 frente al conjunto noruego. Para muchos hinchas, la "maldición del gato" volvió a escena, aunque no existe evidencia de que aquel episodio tenga relación alguna con los resultados deportivos.

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