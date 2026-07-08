El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva

Iban 90 minutos, Argentina acababa de empatar un partido que durante más de una hora parecía perdido e intentaba terminar de inclinar la balanza a su favor. Pero todavía quedaba una última amenaza. Mohamed Salah condujo un contraataque que podía ser letal. Eran tres camisetas rojas contra una sola celeste y blanca. Leandro Paredes retrocedía mientras intentaba ganar tiempo. No salió desesperado. Esperó, aguantó el pase y cuando Mostafa Ziko decidió que era el momento justo para asistir a Trezeguet, el volante estiró apenas la punta del botín derecho e interceptó la pelota. Los hinchas argentinos festejaron ese quite casi como un gol. La ofensiva egipcia finalizó ahí y, probablemente, también su clasificación.