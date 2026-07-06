"Se acabó": Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación del Mundial

Resumen para apurados
- Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial 2026 al perder 2-1 ante Noruega en Estados Unidos.
- El delantero del Santos ingresó en el segundo tiempo y descontó de penal, pero no evitó la caída ante el doblete de Haaland. Cierra un ciclo de 130 partidos y 80 goles.
- Su salida marca el fin de una era para la Verdeamarela, dejando la Copa del Mundo como la gran deuda pendiente de una generación que no pudo volver a la cima mundial.
Neymar le puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. Tras la derrota por 2-1 frente a Noruega, que dejó a Brasil eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña y anunció su retiro del combinado nacional.
"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí", declaró el futbolista del Santos en una entrevista con Globo, visiblemente emocionado luego del encuentro. La frase hizo referencia a que su debut con la selección mayor también había sido en el MetLife Stadium, el 10 de agosto de 2010, cuando marcó un gol en la victoria ante Estados Unidos.
El desenlace fue especialmente doloroso para el atacante. Ingresó en el segundo tiempo, descontó de penal en los minutos finales tras una infracción sobre Casemiro, pero no pudo evitar la derrota frente al seleccionado noruego, que avanzó de ronda gracias a un doblete de Erling Haaland. Tras el pitazo final, Neymar rompió en llanto y fue consolado por sus compañeros en el campo de juego.
El final de una era en Brasil
Con su despedida, Brasil pierde al máximo goleador de su historia. Neymar cerró su ciclo con 130 partidos, 80 goles y 59 asistencias, además de conquistar la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, uno de los títulos más importantes para el fútbol brasileño.
La eliminación en el Mundial terminó marcando el cierre definitivo de una trayectoria que atravesó más de 15 años con la Verdeamarela. Aunque consiguió romper numerosos récords individuales, la Copa del Mundo quedó como la gran deuda de una generación que nunca pudo devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.