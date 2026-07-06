"Se acabó": Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación del Mundial

El desenlace fue especialmente doloroso para el atacante. Ingresó en el segundo tiempo, descontó de penal en los minutos finales tras una infracción sobre Casemiro, pero no pudo evitar la derrota frente al seleccionado noruego, que avanzó de ronda gracias a un doblete de Erling Haaland. Tras el pitazo final, Neymar rompió en llanto y fue consolado por sus compañeros en el campo de juego.