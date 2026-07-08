Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: "Se convirtió en un animal"
Las dos leyendas del fútbol elogiaron al capitán argentino luego de la victoria por 3 a 2 sobre Egipto en el Mundial 2026. Ambos coincidieron en que fue el gran responsable de la clasificación a los cuartos de final.
Resumen para apurados
- Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović elogiaron a Lionel Messi tras liderar la remontada 3-2 de Argentina ante Egipto para avanzar a cuartos del Mundial 2026.
- El seleccionado argentino caía 0-2, pero revirtió el marcador con asistencia y gol de Messi. Sus excompañeros destacaron su cambio de actitud y vigencia física.
- Clasificada a cuartos de final, Argentina enfrentará a Suiza. El liderazgo de Messi consolida las aspiraciones del equipo para retener el título mundial.
La histórica remontada de la Selección frente a Egipto no solo generó repercusión entre los hinchas. También despertó la admiración de dos excompañeros de Lionel Messi en el Barcelona: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović, quienes analizaron la actuación del capitán argentino durante la transmisión de FOX y coincidieron en destacar su liderazgo en los momentos más difíciles.
Argentina estuvo dos goles abajo en el marcador frente a Egipto, pero reaccionó a tiempo para imponerse por 3 a 2 y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. En ese contexto, Messi volvió a ser decisivo y recibió una catarata de elogios por parte de dos figuras que compartieron vestuario con él en el conjunto catalán.
Henry puso el foco en la capacidad del rosarino para sobreponerse a la adversidad y cambiar el rumbo del encuentro cuando su equipo más lo necesitaba. "Lo que pasó con él es que nos recordó que es humano. Y luego nos recordó que no es humano", afirmó el francés.
El campeón del mundo con Francia en 1998 también recordó su etapa junto a Messi en Barcelona y dejó una advertencia sobre lo que ocurre cuando el argentino encuentra motivación en los momentos críticos. "Jugué con él y lo que pasa con Leo es que no tienes que despertar a la bestia. He visto lo que pasa cuando lo haces", indicó.
Henry fue todavía más allá al describir el impacto que tiene el capitán argentino sobre el desarrollo de los partidos. "Es imparable. Cuando se pone así es muy difícil de parar. Es un jugador que, cuando su equipo lo necesita, eleva su juego. Este tipo escribe la historia con sus pies. Es irreal", aseguró.
Incluso apeló a una comparación cinematográfica para explicar lo que genera el rosarino. "Parece una de esas películas de Hollywood donde el director se pasa con el guion, pero él sigue lográndolo", indicó.
Por su parte, Ibrahimovic destacó el cambio de actitud que observó en Messi cuando Argentina perdía 2 a 0 y parecía quedar eliminada. "Cuando estaba 0-2, puedes ver que algo cambió en él. Tomó el comando del partido... Estaba persiguiendo algo, tenía una misión. No quería irse de este torneo", explicó.
El exdelantero sueco aseguró que el capitán argentino modificó incluso su intensidad física para conducir la remontada. "Metió la asistencia, el gol... Pero hizo un cambio, subió una marcha, se convirtió en un animal y nadie lo pudo agarrar", señaló.
Finalmente, Ibrahimovic resaltó que, pese a haber conquistado todos los títulos posibles, Messi mantiene intacta su ambición. "Puedes ver lo mucho que significa para él. Ya ganó esta Copa, lo ganó todo, pero sigue teniendo ese hambre. Eso es impresionante", dijo.
Henry e Ibrahimovic coincidieron en que el capitán argentino volvió a ser el futbolista determinante de la "Scaloneta", incluso después del enorme desgaste físico que implicó disputar 120 minutos frente a Egipto. Ahora, con la clasificación asegurada, Messi buscará seguir guiando a Argentina cuando enfrente a Suiza por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.