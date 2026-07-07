"Ya va a llegar mi momento": la autocrítica del "Dibu" Martínez tras el agónico triunfo de Argentina ante Egipto
El arquero de la Selección no se guardó nada después del dramático 3-2 en Atlanta. Lamentó no haber podido salvar al equipo en los goles, reveló la intimidad del vestuario tras el penal errado por Messi y dejó un aviso de cara a los cuartos de final.
Resumen para apurados
- El arquero Emiliano Martínez realizó una fuerte autocrítica tras el triunfo 3-2 de Argentina ante Egipto en Atlanta por el Mundial 2026, al sentir que no ayudó lo suficiente.
- La selección clasificó a cuartos de final tras remontar el partido, superando el impacto de un penal errado por Messi en el entretiempo y sufriendo defensivamente.
- Martínez advirtió la necesidad de mejorar su nivel individual de cara a los cuartos de final, asumiendo que el equipo deberá aprender a sufrir para defender el título.
La selección argentina metió una de esas remontadas que quedan grabadas en la historia al ganarle 3-2 a Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, mientras todo el plantel desataba la locura en el vestuario, Emiliano "Dibu" Martínez mostró su faceta más exigente. Al dejar la cancha, el marplatense se plantó ante los micrófonos y desnudó una fuerte autocrítica por los dos goles recibidos, asegurando que se quedó con la espina clavada por no haber podido inclinar la balanza cuando las papas quemaban.
“Después del 2-0 me sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación no me gusta, pienso que ya va a llegar mi momento. Necesito ayudarlos mucho más, ellos me están salvando en varios partidos y ahora me toca hacerlo a mí”, disparó el arquero de 33 años, con honestidad.
La intimidad del vestuario y el chip de Messi
El arquero de la "Scaloneta" también abrió la puerta de la intimidad del entretiempo, un momento crítico del partido donde Argentina se iba al descanso en desventaja y con el impacto emocional de ver a Lionel Messi fallar un penal. Lejos de esquivar el bulto, el "Dibu" detalló cómo repercutió esa jugada en el grupo y cómo lo usó como combustible personal para lo que quedaba del match.
“Leo se sintió culpable en el entretiempo, pero nos ha salvado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor”, confesó Martínez, asumiendo la responsabilidad de respaldar al capitán de la misma manera que el astro rosarino lo hace dentro de la cancha con sus goles.
El arquero no ocultó las lágrimas que se le escaparon tras el frentazo agónico de Enzo Fernández, explicando que el desahogo tuvo que ver con la tremenda exigencia de vestir la camiseta celeste y blanca: “Obviamente las lágrimas se dan porque pensás que te vas a casa y no diste lo suficiente, no queremos dejar en vano a nadie y queremos representar como somos, argentinos. Por más que no tengamos lo que tienen los europeos, tratamos de ser felices y dar un poco más”.
Aprender a sufrir de cara a lo que viene
La Selección viene de caminar por la cornisa en sus últimas dos presentaciones en Norteamérica, primero ante Cabo Verde y ahora frente a los Faraones. Al comparar este proceso con la consagración de Qatar, el "Dibu" reconoció que el grupo está atravesando una dinámica completamente diferente y mucho más desgastante desde lo mental, pero rescató el valor de salir fortalecidos de estas batallas.
“Estábamos hablando con los chicos que el Mundial pasado no nos pasó lo de estos dos partidos. Es lindo afrontar lo que viene y si hay que sufrir, habrá que hacerlo. Creo que en el camino habrá un partido que no suframos tanto”, concluyó el guardameta, con la mente ya fija en el cruce de los cuartos de final, donde espera recuperar su versión más decisiva.