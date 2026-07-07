"Ya va a llegar mi momento": la autocrítica del "Dibu" Martínez tras el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

El arquero no ocultó las lágrimas que se le escaparon tras el frentazo agónico de Enzo Fernández, explicando que el desahogo tuvo que ver con la tremenda exigencia de vestir la camiseta celeste y blanca: “Obviamente las lágrimas se dan porque pensás que te vas a casa y no diste lo suficiente, no queremos dejar en vano a nadie y queremos representar como somos, argentinos. Por más que no tengamos lo que tienen los europeos, tratamos de ser felices y dar un poco más”.