Resumen para apurados
- Tras clasificar a cuartos del Mundial 2026 en EE. UU., la Selección de Argentina viralizó un festejo en el vestuario cantando 'La cuarta estrella', su nuevo tema de aliento.
- La canción fue compuesta por Pablo Quintana sobre la base de 'No me arrepiento de este amor' de Gilda, y su letra rinde homenaje a Maradona, a Messi y a la gesta de Qatar 2022.
- El tema se perfila como el nuevo himno oficial de los hinchas para el Mundial 2026, emulando el éxito de 'Muchachos' mientras el equipo se prepara para enfrentar a Suiza.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó un nuevo momento de celebración puertas adentro del vestuario. Tras el triunfo por 3 a 2, los futbolistas compartieron un festejo que rápidamente se hizo viral y tuvo una protagonista inesperada: "La cuarta estrella", una canción que ya comenzó a ganar lugar entre los hinchas.
El video fue difundido por la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y muestra a todo el plantel cantando el tema mientras celebra la clasificación. También Nicolás Otamendi compartió imágenes del momento en sus redes sociales, donde se escucha la canción de fondo y el clima de alegría del grupo.
Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina
El tema fue compuesto por Pablo Quintana, músico rosarino conocido en redes sociales como Palmito Música, con la intención de crear una canción que acompañara a la Selección durante el Mundial 2026. Para su composición eligió como base musical "No me arrepiento de este amor", el clásico de Gilda, una melodía ampliamente utilizada en las tribunas argentinas.
Según contó el propio autor en una entrevista con ESPN, la idea fue transformar la primera frase de la canción original en un mensaje dedicado al seleccionado. Así surgió el comienzo: "Soy hincha de la Selección".
Una letra que homenajea a la historia del fútbol argentino
La canción hace referencia a distintos momentos que marcaron al seleccionado nacional. En su letra aparecen menciones al título obtenido en Qatar 2022, a Diego Maradona, a la frustración del Mundial de 1994 y también un guiño a Lionel Messi con el deseo de conquistar un nuevo campeonato del mundo.
Quintana explicó que buscó reflejar el sentimiento de los hinchas argentinos y crear una canción que pudiera ser cantada tanto en los estadios como en las reuniones familiares.
El nuevo himno del Mundial 2026
La celebración en el vestuario de Atlanta confirmó que "La cuarta estrella" ya forma parte de la intimidad del plantel argentino. El fenómeno recuerda a lo ocurrido con "Muchachos", la canción que acompañó a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022 y que quedó asociada para siempre a la obtención de la tercera estrella.
Ahora, mientras Argentina se prepara para disputar los cuartos de final frente a Suiza, el tema compuesto por Pablo Quintana comienza a consolidarse como la banda sonora de esta nueva ilusión mundialista.