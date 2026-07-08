Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina

El nuevo himno del Mundial 2026

La celebración en el vestuario de Atlanta confirmó que "La cuarta estrella" ya forma parte de la intimidad del plantel argentino. El fenómeno recuerda a lo ocurrido con "Muchachos", la canción que acompañó a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022 y que quedó asociada para siempre a la obtención de la tercera estrella.