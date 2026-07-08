El pueblo prehispánico del norte argentino que tenés que visitar estas vacaciones de invierno

Tesoros coloniales, fe y sabores ancestrales en Raya Raya

El epicentro de esa fe y misterio se resguarda tras las imponentes paredes de adobe de un metro de grosor de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. En su interior, el tiempo se bifurca: pinturas cuzqueñas traídas por los jesuitas conviven con la impactante y peculiar imagen de un Cristo crucificado vestido con polleras, una joya pictórica que estremece a los viajeros. Afuera, en el patio que abraza al templo, la tierra guarda un pedazo de la patria: allí descansan los restos de los soldados que combatieron junto al General Manuel Belgrano en las guerras de la Independencia, bendecidos por la mítica fuente donde alguna vez calmó su sed San Francisco Solano.