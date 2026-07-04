Termas y lagunas esmeralda: los secretos de uno de los pueblos más relajados de la Argentina

Espejos de agua y tesoros geológicos

Los Molles también es la puerta de acceso a otras maravillas naturales de la zona como la Laguna de la Niña Encantada, un ojo de agua cristalina y de tono esmeralda de 80 metros de diámetro donde se observan truchas desde la orilla. El cuerpo lacustre es de una particular belleza, dado que se encuentra circundada por una acumulación de restos de lava proveniente de cráteres cercanos. Al producirse erupciones en la antigüedad, el material incandescente se derramó sobre el curso del arroyo que alimenta el espejo de agua, lo cubrió y ocultó su aporte, que hoy es subterráneo.