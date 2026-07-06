Del papiro milenario al oasis del Mar Rojo. La mística egipcia también sobrevive en los pequeños detalles cotidianos que llegaron hasta nuestros días. En las orillas del Nilo aún se preserva la técnica milenaria para transformar los juncos en papiro, el primer soporte de escritura de la historia, mientras se extrae el aceite esencial de la flor de loto blanco, un aroma sagrado para los antiguos reyes. Para los habitantes de hoy, el contraste es absoluto. Mientras El Cairo bulle entre mezquitas históricas, bazares centenarios como Khan el-Khalili y restaurantes donde se sirve el tradicional koshari (un icónico plato callejero a base de lentejas, arroz y macarrones), las costas del Mar Rojo en Sharm El Sheikh o Hurghada ofrecen un paraíso moderno de relax y buceo. Un enigma de piedra, arena y modernidad que la Selección Argentina de Fútbol vigila de cerca, pero que el mundo entero admira desde hace cinco milenios.