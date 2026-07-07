El pueblo argentino con 33 calles y símbolos de la masonería que busca ser uno de los mejores del mundo

Resumen para apurados
- El pueblo de Zenón Pereyra, Santa Fe, fue nominado por la ONU a Best Tourism Villages por su trazado de 33 calles y su simbología masónica histórica de gran valor cultural.
- Diseñado por su fundador masón, el pueblo tiene 33 calles orientadas a 33° y fachadas con símbolos ocultos que fueron redescubiertos hace una década por fines turísticos.
- La distinción de la ONU potenciará a este paraje como un museo a cielo abierto único, atrayendo turismo global y promoviendo el desarrollo sostenible de la región.
El rastro de la masonería en el país puede vislumbrarse entre las 33 calles exactas, las diagonales, columnas corintias y las rejas de puntas flamígeras que aparecen en la fachada de casonas y almacenes en un pequeño pueblo de Santa Fe. La sabiduría, la búsqueda del conocimiento y la libertad confluyen entre las arterias, los pórticos y las disposiciones de la localidad de Zenón Pereyra, un caserío lleno de misticismo y mensajes encriptados que ahora es candidato a convertirse en uno de los mejores pueblos del mundo.
Zenón Pereyra, un paraje del departamento de Castellanos del centro-oeste de Santa Fe, es una comuna donde hay que aguzar la vista y empaparse de la historia. Como una reserva intacta del pasado, las antiguas viviendas, cementerios, iglesias y hasta los almacenes de este distrito resguardan el legado de la masonería, el cual se delata entre decisiones estéticas y simbolismos distribuidos en columnas, paredes y cúpulas. La hipótesis, el secreto y las incógnitas aún no develadas añaden un condimento único a esta urbe, hoy nominada en el certamen de Best Tourism Villages de la ONU.
El origen de un secreto a la vista de todos
La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación le otorgó a Zenón Pereyra un certificado que acredita su participación en la edición oficial del concurso de ONU Turismo para reconocer a localidades rurales que destacan por su patrimonio cultural y natural, su identidad y su compromiso con el desarrollo turístico sostenible. Esta comunidad santafesina es una muestra viva de la historia y del legado que gestó aquel asentamiento que lleva el nombre de su fundador, un ferviente pensador que plasmó su institución filosófica y filántrópica entre las fachadas y configuraciones del lugar.
Curiosamente, durante décadas los propios habitantes no sabían que vivían rodeados de símbolos masones, los cuales se camuflaban a simple vista en una decoración recargada y de aspecto barroco. El descubrimiento ocurrió hace algo más de una década cuando Adriana Gieco, buscando un eje para promover el turismo local, fotografió las fachadas y se las mostró a un arquitecto italiano experto en edificios históricos, quien de inmediato le abrió los ojos sobre la riqueza oculta del pueblo.
Mensajes ocultos en el trazado urbano
Son exactamente 33 calles las que componen la localidad, donde la numeración empieza con el 3, desapareciendo de la cuenta el 1 y el 2. Además, la orientación de las diagonales que hacen a toda la disposición de este ejido urbano se dirige hacia el grado 33°, un recorrido que propuso Don Zenón Pereyra, un encumbrado empresario ganadero que supo alcanzar el grado más alto dentro de la logia masónica.
Tanto el trazado del plano original como la estética que lo concibe fueron disposiciones de su fundador, integrante de la élite de la burguesía rosarina. Zenón Pereyra era un reconocido masón que siguió la tradición de Domingo Faustino Sarmiento —quien fue la máxima autoridad de la Gran Logia—, José de San Martín, Manuel Belgrano y Leandro Alem, promoviendo el libre pensamiento y la filantropía desde 1857 en el país. Este pueblo santafesino quedó como una muestra arquitectónica y un gran museo al aire libre que combina las ideologías culturales y sociales de aquella época.
Un recorrido por las estaciones del misterio
Los símbolos de la masonería se despliegan en una amplia variedad de medallas, objetos y figuras geométricas. Según un informe de AIRE Santa Fe, los misterios se plasman en las distintas estaciones que pueden visitarse al recorrer Zenón Pereyra. El galpón de Contardi es la segunda parada; construido en 1891, es un depósito de cereales con pinta de templo o lugar de “tenida” (reunión) masónica.
Otras estaciones, como la número 3, delatan las insignias en el almacén de ramos generales de Domingo Contardi, donde hoy funciona el Museo Bucci. Allí se observa la primera medalla masónica: un círculo o un sol con tres rayos que ilumina la casa de sabiduría y protección.
Arquitectura disruptiva y el viaje al más allá
La casa de Francisco Zurbriggen (estación 17) es la fachada que concentra la mayoría de los símbolos. “Acá está todo, dijo Jorge Cabrera Ibáñez cuando la vio”, recordó Adriana Gieco, coordinadora del museo comunal y estudiosa de los enigmas de su pueblo, hablando sobre el testimonio del presidente de la logia Armonía, quien falleció en 2019. En las rejas, las puntas son flamígeras, el ingreso es similar al del templo de Salomón y en un detalle se representa al constructor del templo bíblico: Hiram Abif. Hay muchos elementos más, pero hay uno que no deja lugar a dudas: la escuadra, el compás y el ojo que todo lo ve, observables antes del techo.
Esta influencia masónica llegó incluso a las estructuras sagradas de la comunidad, evidenciando las tensiones de la época con la Iglesia Católica. La iglesia de Zenón Pereyra, una de las más bellas de la región, presenta un detalle singular: su torre, que habitualmente se ubica en el frente, fue edificada a un costado y en la parte de atrás, dando la impresión de estar "de espaldas". Por su parte, el cementerio local también resguarda estas pistas decorativas; allí, las tumbas exhiben más iconografía masónica que católica, destacándose las hojas de acacia —símbolo de inmortalidad— y relojes de arena con alas, que representan una vida productiva que llegó a su fin.