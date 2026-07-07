El pueblo argentino con 33 calles y símbolos de la masonería que busca ser uno de los mejores del mundo

Arquitectura disruptiva y el viaje al más allá

La casa de Francisco Zurbriggen (estación 17) es la fachada que concentra la mayoría de los símbolos. “Acá está todo, dijo Jorge Cabrera Ibáñez cuando la vio”, recordó Adriana Gieco, coordinadora del museo comunal y estudiosa de los enigmas de su pueblo, hablando sobre el testimonio del presidente de la logia Armonía, quien falleció en 2019. En las rejas, las puntas son flamígeras, el ingreso es similar al del templo de Salomón y en un detalle se representa al constructor del templo bíblico: Hiram Abif. Hay muchos elementos más, pero hay uno que no deja lugar a dudas: la escuadra, el compás y el ojo que todo lo ve, observables antes del techo.