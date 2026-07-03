Tierras coloradas y viñedos centenarios: el pueblo argentino que puede ser el mejor del mundo, según la ONU

Innovación y desconexión en la naturaleza

Un emblema de esta historia es Finca Lomas Blancas, donde la tradición y la innovación de cinco generaciones se encuentran desde 1856. Allí se invita a descubrir la bebida nacional en todas sus dimensiones a través de catas, visitas guiadas al Museo del vino y la vid, o relajarse en su spa después de un almuerzo en su restaurante. Unos kilómetros más adelante, en pleno Huaco, Finca Vista Larga invita a caminar entre viñedos, olivares y nogales, abriendo las puertas de su establecimiento y su fábrica de aceite para entender el proceso artesanal que hace únicos a sus productos.