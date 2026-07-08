Aprobaron un nuevo maíz genéticamente modificado con protección contra insectos y tolerancia a herbicidas

La aprobación fue otorgada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, luego de completar satisfactoriamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que determinó que el evento presenta un comportamiento agrofenotípico similar al de su contraparte convencional y no evidencia riesgos nuevos o incrementados para el agroecosistema.