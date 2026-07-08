Aprobaron un nuevo maíz genéticamente modificado con protección contra insectos y tolerancia a herbicidas

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino, mediante la Resolución 108/2026, aprobó la comercialización de un nuevo maíz genéticamente modificado para combatir plagas y tolerar herbicidas.
- La medida se tomó tras análisis de la Conabia y el Senasa, que confirmaron la inocuidad alimentaria del cultivo y la ausencia de riesgos para el agroecosistema nacional.
- Esta tecnología optimizará el manejo de malezas y plagas en el agro, aunque la empresa comercializadora deberá aplicar un plan obligatorio de resistencia de insectos.
Mediante la Resolución 108/2026, el Gobierno nacional autorizó la comercialización de un nuevo maíz genéticamente modificado, que incorpora protección frente a ciertos insectos coleópteros plaga y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio.
La aprobación fue otorgada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, luego de completar satisfactoriamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que determinó que el evento presenta un comportamiento agrofenotípico similar al de su contraparte convencional y no evidencia riesgos nuevos o incrementados para el agroecosistema.
Asimismo, los estudios confirmaron la ausencia de efectos adversos sobre organismos no-blanco relevantes y la inocuidad de las proteínas expresadas. Como parte de las condiciones para su comercialización, la empresa deberá implementar el correspondiente Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI), de acuerdo con la normativa vigente.
En forma complementaria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evaluó la aptitud del producto para consumo humano y animal, mientras que la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional analizó el impacto potencial de su comercialización sobre las exportaciones argentinas.
Los resultados de las evaluaciones realizadas respaldaron la aprobación comercial de este cultivo, de acuerdo con los criterios científicos y regulatorios vigentes.