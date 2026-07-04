Una propuesta legislativa enfrenta economías de cuyo y del NOA

El proyecto plantea un esquema tributario diferencial. Como regla general, las bebidas analcohólicas, aguas minerales o saborizadas, jarabes, extractos y concentrados continuarían alcanzados por un impuesto interno de un 15%. Sin embargo, la carga se reduciría a un 3% para las bebidas que incorporen al menos un 10% de jugos o zumos de frutas o su equivalente en jugos concentrados, porcentaje que baja a un 5% cuando se trate de limón. También prevé la exención del impuesto para determinados productos destinados a la preparación de bebidas que contengan una mayor proporción de jugos naturales. “De esta manera, se genera un incentivo económico claro para que la industria de bebidas incorpore una mayor proporción de jugos naturales en sus formulaciones, favoreciendo la utilización de materias primas provenientes de la producción frutícola nacional”, dice el proyecto.