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La Secretaria de Energía nacional actualizó el precio del bioetanol de caña de azúcar

El nuevo valor mínimo para la comercialización del biocombustible destinado al corte con nafta tendrá vigencia durante julio de 2026.

Bioetanol.
Bioetanol.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Energía de la Nación fijó en $1.043,615 por litro el precio mínimo del bioetanol de caña de azúcar para julio de 2026 en Argentina, para actualizar sus costos.
  • La medida, oficializada por la Resolución 149/2026, implica un alza de casi el 2% contra junio. También se fijaron los nuevos valores para el bioetanol de maíz y el biodiésel.
  • Con esta actualización se busca evitar desfasajes en los costos de producción y garantizar el abastecimiento del biocombustible destinado a la mezcla obligatoria con nafta.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Energía de la Nación fijó en $1.043,615 por litro el nuevo precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta. 

Este monto regirá para las operaciones correspondientes a julio de 2026 y permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva resolución. Este nuevo valor representa un incremento de casi un 2% respeto de los $1.023,152 de junio.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 149/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial nacional, en el marco del régimen establecido por la Ley 27.640 de Biocombustibles.

La resolución establece que el precio fijado constituye el valor mínimo al que deberán realizarse las operaciones de comercialización del bioetanol de caña de azúcar en el mercado interno para su incorporación obligatoria a las naftas.

La Secretaría de Energía sustentó la actualización en las facultades previstas por la reglamentación vigente para revisar los mecanismos de determinación de precios cuando se detecten desfasajes respecto de los costos de elaboración o cuando resulte necesario evitar distorsiones en los precios de los combustibles.

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La disposición también fijó en $956,505 por litro el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de maíz para el mismo período y ratificó que el plazo de pago por las operaciones de bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.

La resolución entró en vigencia en el inicio de la semana.

Biodiesel

La Secretaría de Energía también actualizó el precio de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, en el marco de la Ley 27.640 de Biocombustibles. A través de la resolución 148/2026, fijó el nuevo valor en $1.924.080 por tonelada para las operaciones que se realicen durante julio de 2026 y hasta que sea reemplazado por una nueva actualización.

La resolución señala que la medida responde a las "actuales condiciones del mercado de biodiésel", por lo que la autoridad de aplicación consideró necesario establecer un nuevo precio conforme al procedimiento de cálculo aprobado por la resolución 963/2023. El valor fijado será el que regirá para las operaciones de comercialización en el mercado interno vinculadas con la mezcla obligatoria con gasoil.

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