La Secretaria de Energía nacional actualizó el precio del bioetanol de caña de azúcar

Biodiesel

La Secretaría de Energía también actualizó el precio de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, en el marco de la Ley 27.640 de Biocombustibles. A través de la resolución 148/2026, fijó el nuevo valor en $1.924.080 por tonelada para las operaciones que se realicen durante julio de 2026 y hasta que sea reemplazado por una nueva actualización.