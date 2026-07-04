EconomíaRural

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

Entre enero y mayo, la venta al exterior de múltiples productos crecieron un 18% en volumen, hasta las 53 millones de toneladas.

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord
Hace 8 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que entre enero y mayo las exportaciones agroindustriales crecieron un 18% en volumen -53 millones de toneladas (récord histórico)- y un 17% en valor, por U$S 22.383 millones, respecto de igual período de 2025, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El crecimiento es explicado, principalmente, por la participación de los siguientes complejos (productos primarios más sus derivados): girasol, con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor, trigo (el 64% en volumen y un 48% en valor), pesca (un 18% en volumen y un 23% en valor), cebada (un 17% en volumen y un 13% en valor), maíz (un 12% en volumen y un 8% en valor), lácteos (un 22% en volumen y un 14% en valor), cítricos agrios (un 31% en volumen y un 42% en valor) y legumbres (un 42% en volumen y el 64% en valor). A estos se suman aromáticas, sorgo, apicultura, forrajeras, porcinos, algodón, tabaco, vitivinicultura, y hortalizas pesadas, entre tantos otros.

De los 54 complejos analizados, 35 (el 70% del volumen total exportado) crecieron respecto de 2025. En el caso de los bovinos, las frutas de carozo, los alimentos para animales, ingredientes alimenticios y golosinas, los mayores incrementos se dieron en los montos exportados. En ese sentido, 19 complejos mostraron los mayores valores de la década.

Los principales destinos de venta fueron: Vietnam, Arabia, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India. Estos 10 destinos representaron más del 53% del volumen total exportado.

Es importante recordar que numerosas producciones argentinas ocupan los primeros lugares en el ranking mundial de exportaciones. Entre ellas se destaca el liderazgo del jugo y del aceite esencial de limón, el aceite y subproductos de soja, el ajo, la miel, el maní, la yerba mate, el maíz, el sorgo y las peras, entre otros. Este protagonismo en el mundo muestra el carácter federal de la agroindustria nacional y su rol en la economía.

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