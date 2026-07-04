Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

El crecimiento es explicado, principalmente, por la participación de los siguientes complejos (productos primarios más sus derivados): girasol, con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor, trigo (el 64% en volumen y un 48% en valor), pesca (un 18% en volumen y un 23% en valor), cebada (un 17% en volumen y un 13% en valor), maíz (un 12% en volumen y un 8% en valor), lácteos (un 22% en volumen y un 14% en valor), cítricos agrios (un 31% en volumen y un 42% en valor) y legumbres (un 42% en volumen y el 64% en valor). A estos se suman aromáticas, sorgo, apicultura, forrajeras, porcinos, algodón, tabaco, vitivinicultura, y hortalizas pesadas, entre tantos otros.