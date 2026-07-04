Ley del mosto: “Esta iniciativa representa una amenaza”, alertó Feijóo

La situación actual de la industria azucarera fue analizada días atrás durante una reunión plenaria informativa de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados. El encuentro estuvo presidido por los diputados de Provincias Unidas Juan Fernando Brügge y Pablo Farías, titulares de ambos cuerpos legislativos.

Durante la exposición, el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, advirtió sobre el impacto que podrían tener dos proyectos de ley que se encuentran en trámite parlamentario. Según planteó, las iniciativas proponen modificaciones a la Ley de Impuestos Internos (N° 24.674) que afectarían a las bebidas analcohólicas elaboradas con azúcar.

Feijóo sostuvo que las propuestas contemplan un aumento de la carga impositiva para las bebidas que utilizan azúcar, mientras que reducen al mínimo o eliminan el tributo para aquellas que emplean mosto de uva (jugo de fruta), una situación que representa una amenaza para la actividad azucarera.

“Hay dos temas que consideramos amenazas y que están presentados en Diputados. No son cuestiones nuevas, sino iniciativas que se repiten desde 2014”, afirmó Feijóo, en referencia a los expedientes 0836-D-26 y 2144-D-26, que buscan modificar el impuesto interno a las bebidas analcohólicas. “Estos proyectos encarecen sustancialmente los impuestos a las bebidas que utilizan azúcar y los reducen de manera significativa en el caso de aquellas que emplean mosto de uva. Este último producto puede utilizarse como endulzante, pero no es competitivo con el azúcar. Por lo tanto, consideramos que encarecer, mediante una intervención tributaria de este tipo, un producto para volver competitivo otro constituye una inequidad dentro de las condiciones del mercado”, sostuvo. Y añadió: “Estos dos proyectos representan una amenaza para el sector; en especial, por sus efectos sobre la competencia en el mercado interno”.

En enero se había conocido que Mendoza proponía al gobierno de Javier Milei que los productos agrícolas dulces sin azúcar agregada queden exentos de impuestos.

El ministro de Producción de la provincia cuyana, Rodolfo Vargas Arizu, confirmó en ese momento que la iniciativa se enmarca en una reformulación del esquema fiscal y del régimen de endulzantes, lo que aseguraría el ingreso del jugo dulce de uva a ese mercado. “La ley de edulcoración es una ley muy vieja que le da preferencia a la sacarosa y a la melaza de maíz, que pagan impuestos menores a los que pagamos nosotros”, señaló el ministro.