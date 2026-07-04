Pronóstico: se espera un “Niño” fuerte, que podría generar un gran año para el agro

Pero más allá de esta dificultad técnica, GEA sostiene que el escenario para la Argentina es alentador. El mayor calentamiento se daría entre diciembre y enero, justo cuando se define la campaña de maíz temprano y parte de la soja de primera. Además, los suelos de la región pampeana comenzaron el invierno con muy buenas reservas de agua. “Si a esto se le suma un ‘Niño’ al menos fuerte, debería ser un gran año para el agro; el mejor de esta década”, dijo Elorriaga.