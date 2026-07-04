Pronóstico: se espera un “Niño” fuerte, que podría generar un gran año para el agro

Aunque persiste la incertidumbre respecto de la intensidad que alcanzará “El Niño”, la Argentina marcharía hacia un escenario muy favorable para la producción agrícola. Así lo plantea la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que proyecta un fenómeno fuerte, con chances de devenir muy fuerte justo durante los meses críticos para la definición de rindes de maíz y de soja.
La duda se posa sobre el modo de medir la intensidad del fenómeno. Según la BCR, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos modificó los índices para seguir el calentamiento superficial del Pacífico. Esa modificación, según expertos, volvió más difícil comparar los valores actuales con los registros históricos.
El consultor Alfredo Elorriaga -citado en la GEA- dijo que en ese contexto no puede asegurarse que los valores que se publican se traduzcan en un impacto superior al de otros “Niños” muy fuertes registrados, como los de 1992, 1998 o 2016.
Pero más allá de esta dificultad técnica, GEA sostiene que el escenario para la Argentina es alentador. El mayor calentamiento se daría entre diciembre y enero, justo cuando se define la campaña de maíz temprano y parte de la soja de primera. Además, los suelos de la región pampeana comenzaron el invierno con muy buenas reservas de agua. “Si a esto se le suma un ‘Niño’ al menos fuerte, debería ser un gran año para el agro; el mejor de esta década”, dijo Elorriaga.