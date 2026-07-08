Javier Milei, sobre la histórica remontada de la Selección: "Jamás creí que Argentina podía quedar eliminada"

El presidente Javier Milei vivió con intensidad la agónica clasificación de la Selección argentina y, una vez consumada la histórica remontada, dejó en claro que nunca perdió la fe en el equipo de Lionel Scaloni. Desde la Quinta de Olivos, donde siguió el encuentro junto a su hermana Karina, el mandatario confesó que sufrió cada minuto del partido, pero aseguró que jamás creyó que la Albiceleste pudiera quedar eliminada.