Javier Milei, sobre la histórica remontada de la Selección: "Jamás creí que Argentina podía quedar eliminada"
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei celebró desde Olivos la histórica y agónica clasificación de la Selección argentina de fútbol, destacando que nunca perdió la fe en el equipo.
- Milei vio el encuentro con su hermana Karina y elogió la reacción del plantel para revertir un 0-2 en diez minutos, además de ratificar su admiración por Lionel Messi.
- Estas declaraciones refuerzan el fuerte vínculo público del mandatario con el seleccionado nacional en un momento de gran fervor popular por el avance a los cuartos de final.
El presidente Javier Milei vivió con intensidad la agónica clasificación de la Selección argentina y, una vez consumada la histórica remontada, dejó en claro que nunca perdió la fe en el equipo de Lionel Scaloni. Desde la Quinta de Olivos, donde siguió el encuentro junto a su hermana Karina, el mandatario confesó que sufrió cada minuto del partido, pero aseguró que jamás creyó que la Albiceleste pudiera quedar eliminada.
"Vimos el partido acá con mi hermana en Olivos. Qué forma de sufrir, pero pudimos remontarlo y ganar. Era injusto el resultado. Argentina había jugado bien, había hecho mérito y nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. Pero no nos van a dar por muertos nunca", expresó.
Milei destacó especialmente la reacción del seleccionado en el tramo final del encuentro, cuando logró revertir un 0-2 en apenas unos minutos. "En los últimos 10 minutos hicimos una remontada que evidentemente es histórica", afirmó.
Consultado sobre cuál de los tres goles gritó con más fuerza, el Presidente respondió sin dudar: "Todos, todos. Grité todos". Y cuando le preguntaron si en algún momento pensó que Argentina podía quedar eliminada, fue categórico: "Jamás. Confié hasta el último momento. Sabía que algo podían hacer".
El jefe de Estado también aprovechó para enviar un mensaje al plantel y al cuerpo técnico tras la clasificación. "Los felicito, los amo. Estoy como loco de felicidad. ¿Qué puedo decir? Nada, agradecerles. Les tengo un cariño enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante a todos", manifestó con la voz visiblemente afectada por la emoción.
Durante la entrevista, Milei volvió además a elogiar a Lionel Messi, a quien definió como su gran referente futbolístico. Más allá del penal fallado durante el encuentro, el mandatario resaltó el liderazgo del capitán y celebró la reacción colectiva del equipo, que terminó sellando una victoria épica con los goles de Cristian "Cuti" Romero, Messi y Enzo Fernández.