Plaza Independencia: cinco aprehendidos y dos policías heridos tras los festejos por el triunfo de la selección argentina

Un operativo previsto desde la tarde

El director General de Distritos Urbanos de la Policía, Cristian Peralta, explicó que el dispositivo de seguridad había sido organizado con anticipación. "El operativo de seguridad estaba previsto desde las 14. La gente comenzó los festejos con total normalidad, pero un grupo de inadaptados empezó a arrojar latas de gaseosa y de cerveza, que aparentemente habían ingresado ocultas entre la ropa", declaró.