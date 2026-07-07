Plaza Independencia: cinco aprehendidos y dos policías heridos tras los festejos por el triunfo de la selección argentina

Resumen para apurados
- La policía detuvo a cinco personas tras registrarse incidentes y dos agentes heridos en Plaza Independencia de Tucumán durante los festejos por el triunfo argentino ante Egipto.
- Lo que inició como un festejo pacífico derivó en peleas y agresiones con botellas a la policía, que intervino con balas de goma e Infantería para despejar y bloquear la plaza.
- Los aprehendidos enfrentan cargos judiciales y los policías se recuperan, mientras el hecho expone la necesidad de revisar los operativos de seguridad en futuros festejos.
Lo que comenzó como un festejo por la agónica victoria de la Selección Argentina frente a Egipto terminó con corridas, disparos de balas de goma y enfrentamientos en la plaza Independencia. La celebración, que reunió a cientos de personas en el principal paseo de San Miguel de Tucumán, derivó en un importante operativo policial que concluyó con personas aprehendidas y dos efectivos heridos.
Según los videos registrados por testigos, la situación cambió cuando se produjeron peleas entre algunos grupos de personas. En ese contexto, la Policía intervino para despejar el lugar. Durante el procedimiento comenzaron a arrojar botellas contra los uniformados, quienes respondieron con disparos de balas de goma.
Las detonaciones se escucharon hasta después de las 18. Finalmente, personal de Infantería despejó por completo la plaza e impidió el ingreso con una barrera humana.
Un operativo previsto desde la tarde
El director General de Distritos Urbanos de la Policía, Cristian Peralta, explicó que el dispositivo de seguridad había sido organizado con anticipación. "El operativo de seguridad estaba previsto desde las 14. La gente comenzó los festejos con total normalidad, pero un grupo de inadaptados empezó a arrojar latas de gaseosa y de cerveza, que aparentemente habían ingresado ocultas entre la ropa", declaró.
El funcionario sostuvo que la situación escaló pocos minutos después. "Después comenzaron a agredirse entre ellos, se generaron peleas y también golpearon a chicos y a personas mayores que participaban del festejo", afirmó.
Aprehendidos y policías heridos
Peralta señaló que la intervención policial tuvo como objetivo recuperar el control de la plaza y resguardar a quienes permanecían en el lugar.
"La Policía intervino para restablecer el orden. Se procedió a la aprehensión de cinco personas, que fueron trasladadas a la comisaría y puestas a disposición de la Unidad Fiscal interviniente", indicó.
Además, precisó que el operativo continuó una vez despejada la plaza. "Se les ofrece a las personas un corredor seguro para que puedan regresar a sus casas. También se las invita a retirarse para evitar nuevos incidentes o agresiones por parte de quienes provocaron los desórdenes", manifestó.
El director General de Distritos Urbanos informó que participaron efectivos de Infantería, Unidades Especiales, Distritos Urbanos y de la Unidad Regional Capital.
También confirmó que hubo policías lesionados durante los incidentes. "Tenemos dos efectivos policiales heridos como consecuencia de los elementos contundentes que arrojaron. Las personas responsables fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia", concluyó.