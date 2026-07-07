El tierno mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul tras el triunfo de la Selección

Resumen para apurados
- Tras el triunfo de Argentina ante Egipto en Atlanta, Tini Stoessel celebró la victoria en redes sociales con un romántico mensaje de apoyo para el futbolista Rodrigo De Paul.
- La cantante publicó un romántico mensaje en Instagram, consolidando su constante acompañamiento al mediocampista durante el desarrollo de la actual competencia internacional.
- El gesto público ocurre en medio de fuertes rumores sobre un posible casamiento para el 19 de diciembre, fecha que coincidiría con la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
Tini Stoessel volvió a demostrar su apoyo incondicional a Rodrigo De Paul y a la Selección argentina. Tras el triunfo del equipo nacional frente a Egipto, en Atlanta, la artista compartió un emotivo mensaje dedicado al mediocampista y celebró la victoria en sus redes sociales.
Todo comenzó con una publicación de De Paul en Instagram. Junto a una foto tomada después del partido, el futbolista escribió: "Con el corazón".
La respuesta de Tini no tardó en llegar. La cantante compartió la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras cargadas de cariño: "Te amo, mi amor". Luego sumó otro mensaje para el seleccionado nacional: "Te amo, Argentina", acompañado por emojis de corazones y la bandera argentina.
La intérprete de "Miénteme" acompaña a su pareja durante la competencia y sigue de cerca cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Días atrás también había compartido con sus seguidores la intimidad de su reencuentro con De Paul tras el triunfo frente a Cabo Verde.
En aquella oportunidad publicó un carrusel de imágenes en Instagram en el que mostró parte de su estadía, con paseos por la ciudad, momentos al aire libre, tatuajes, fútbol, música y encuentros con amigas.
Sin embargo, dos fotografías captaron especialmente la atención de sus seguidores. En una aparecía abrazando y besando al futbolista, mientras que en otra se lo veía sentado y a ella mirándolo con ternura mientras le acariciaba el rostro.
Los rumores de casamiento
Mientras las demostraciones de afecto entre ambos se multiplican en las redes sociales, también crecieron las versiones sobre un posible paso importante en la relación.
Según trascendió en distintos programas de espectáculos, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían organizando su casamiento para el próximo 19 de diciembre.
Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó la información, aunque el rumor tomó fuerza en los últimos días y generó una gran expectativa entre sus fanáticos.
La particularidad es que esa misma fecha también habría sido elegida por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para celebrar su boda.
Si ambos enlaces finalmente se concretan, el 19 de diciembre podría convertirse en una jornada muy especial para el espectáculo argentino. Por ahora, tanto Tini y De Paul como Lali y Rosemblat mantienen absoluto hermetismo sobre sus planes, mientras las especulaciones continúan creciendo.