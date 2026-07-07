Suiza eliminó a Colombia por penales y enfrentará a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial

Hay partidos que no se recuerdan por la cantidad de goles, sino por la tensión que generan. El 0-0 entre Suiza y Colombia fue uno de esos. Durante 120 minutos ninguno logró imponer condiciones de manera definitiva, pero ambos hicieron méritos suficientes para ganar. Al final, como suele ocurrir en los encuentros tan parejos, el destino quedó en manos de los penales. Allí, los suizos fueron más eficaces, vencieron 4-3 y escribieron una página histórica: se clasificaron a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 72 años y enfrentarán a la Argentina este sábado en Kansas.