Los 68 minutos en los que los argentinos pensaron que era el último baile de Messi

Mientras, el partido se complicaba. A los 21 minutos, el arquero Mostafa Shoubir le atajó un penal a Messi y el estadio contuvo un grito que nunca llegó. El capitán, el que no falla nunca, había errado. A los 58, Mostafa Ziko hizo el segundo para Egipto, que el VAR anuló por una falta previa. El alivio duró poco porque el mismo Ziko volvió a convertir a los 67 y puso el 2-0. Ahí sí, el Mercedes-Benz Stadium tocó fondo. Hinchas se desplomaban sobre las butacas, se tapaban la cara, rezaban, miraban el celular como buscando una segunda opinión. Incluso, algunos preferían ver el desarrollo del partido por la pantalla LED. Como si doliera menos. Es que la campeona del mundo, la de la tercera estrella, la de las dos Copas Américas, la de los 4 y 5 millones de personas en las calles porteñas en 2022 se estaba yendo del Mundial en octavos de final.