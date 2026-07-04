Los Milei entre sombras y recelos: ya sin Adorni, la inacción dejó paso a la desconfianza

Es decir que el Ejecutivo ha pasado de la parálisis a la acción, con una agenda demasiado ambiciosa que choca de frente contra las restricciones presupuestarias y que no asegura cumplimiento. Los gobernadores tienen de algún modo la manija del asunto porque si desde la Casa Rosada se los acusa de extorsionar (plata por votos), ellos pueden patear el tablero y así todo volverá a empezar. Para blindar el esquema, Santilli aparece en el Congreso con fuerza propia y a él se le suma Ignacio Devitt, segundo en la Jefatura, convertido en los ojos y oídos de Karina Milei, la gran desconfiada de toda esta historia.