Tragedia en Cañuelas: quién era el vecino asesinado durante los festejos de la Selección

Lo que debía ser una jornada de júbilo por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se transformó en luto para la ciudad de Cañuelas. Franco Daniel Depauli, un vecino de 46 años, murió tras recibir un impacto de piedra en la cabeza en medio de incidentes. Su muerte no solo deja un vacío en su familia, sino en todo un barrio que hoy llora a un hombre recordado por su alegría y compromiso social.