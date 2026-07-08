Tragedia en Cañuelas: quién era el vecino asesinado durante los festejos de la Selección

Resumen para apurados
- Franco Depauli (46) murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la Selección en Cañuelas; un joven de 20 años fue detenido.
- La víctima, un vecino muy querido en su barrio, intentaba llegar a su auto cuando fue impactado. El detenido tiene antecedentes penales y fue identificado por cámaras.
- La causa fue caratulada como homicidio simple. Mientras la justicia analiza las pruebas y la autopsia, la comunidad de Cañuelas se moviliza exigiendo justicia por el crimen.
Lo que debía ser una jornada de júbilo por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se transformó en luto para la ciudad de Cañuelas. Franco Daniel Depauli, un vecino de 46 años, murió tras recibir un impacto de piedra en la cabeza en medio de incidentes. Su muerte no solo deja un vacío en su familia, sino en todo un barrio que hoy llora a un hombre recordado por su alegría y compromiso social.
El "Michael Jackson" de los chicos de Levene
Franco Depauli no era un desconocido en Cañuelas. Durante años trabajó en una fábrica de cerámicas, esfuerzo con el cual construyó su hogar y sostuvo a su familia en el barrio Levene. Sin embargo, su huella en la comunidad iba mucho más allá de su empleo: era un pilar en las actividades sociales de la zona.
Sus allegados lo recuerdan como un hombre "querido por todos", siempre dispuesto a colaborar. Franco solía ser el alma de los festejos por el "Día del Nino", donde se ganaba las sonrisas de los niños imitando los pasos de baile de Michael Jackson.
Minutos antes del ataque, fue filmado con una bandera argentina sobre los hombros, celebrando con la fe intacta. "Nunca perdimos la fe", dijo ante la cámara, en una frase que hoy resuena como su último legado de optimismo.
Su hermana fue tajante al aclarar que Franco no participaba de los disturbios: era un padre de familia celebrando pacíficamente que fue alcanzado por la violencia más absurda.
Un ataque fulminante en medio de la euforia mundialista
El trágico episodio ocurrió en la intersección de las calles Libertad y 25 de Mayo, punto de encuentro de los hinchas. Mientras se producían algunos desmanes entre grupos aislados, Depauli intentaba acercarse a su vehículo estacionado para retirarse con su familia. Fue en ese instante cuando un proyectil impactó de lleno en su cráneo, dejándolo inconsciente en el acto.
A pesar de la desesperación de sus familiares, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, Depauli ingresó sin signos vitales. Según informó el director del centro de salud, Hernán Carpio, los médicos realizaron maniobras de reanimación avanzada durante 50 minutos, pero el daño era irreversible. La noticia de su fallecimiento desató una ola de indignación y dolor en toda la localidad.
Un sospechoso con antecedentes penales
La investigación penal, caratulada como "homicidio simple", avanzó con celeridad gracias al análisis de las cámaras de seguridad municipales. Las imágenes permitieron identificar la secuencia del ataque y señalar al presunto responsable. Pocas horas después, la policía detuvo a Iván Nahuel Lebrero, un joven de 20 años que, según registros oficiales, cuenta con antecedentes por robo.
La Justicia ahora se enfoca en la reconstrucción final del hecho mediante testimonios de testigos directos y los resultados de la autopsia ordenada por la fiscalía. Mientras la causa avanza en los tribunales, la comunidad de Cañuelas se moviliza para pedir justicia por Franco, el hombre que solo quería celebrar y cuya vida fue arrebatada por un acto de violencia sin sentido.