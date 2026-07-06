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Se espera que cesen los cortes de gas para las industrias

Se espera que en los próximos días el frío disminuya y las fábricas cuenten con el gas suficiente para no paralizar sus actividades.

Se espera que cesen los cortes de gas para las industrias
Hace 5 Hs

La profundización del desabastecimiento de gas en el país, ante la creciente demanda por las bajas temperaturas, expone la insuficiencia de la infraestructura actual para garantizar el suministro y la necesidad de obras. 

La postal de cada año ante los fuertes descensos de temperatura se repite una vez más en el tercer invierno de la administración de Javier Milei a pesar de registrar récords de producción de gas natural. 

Zonas frías: ¿qué pasará con el régimen de gas?

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Los 140 millones de metros cúbicos producidos a diario representan un máximo histórico para el país, pero no alcanzan a cubrir los picos de consumo invernal que llegan a superar los 180 millones de metros cúbicos diarios. 

El sector más afectado por el faltante de gas es la industria. Se estima que hay entre 120 y 130 empresas con interrupciones del servicio en todo el país, siendo el foco más perjudicado las firmas radicadas en provincias norteñas. 

Crisis del gas: la industria tucumana consigue una alternativa para sostener la producción, pero alerta por los altos costos

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Se espera que en los próximos días, el frío cese y las fábricas cuenten con el gas suficiente para no paralizar sus actividades.

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