Se espera que cesen los cortes de gas para las industrias

La profundización del desabastecimiento de gas en el país, ante la creciente demanda por las bajas temperaturas, expone la insuficiencia de la infraestructura actual para garantizar el suministro y la necesidad de obras.
La postal de cada año ante los fuertes descensos de temperatura se repite una vez más en el tercer invierno de la administración de Javier Milei a pesar de registrar récords de producción de gas natural.
Los 140 millones de metros cúbicos producidos a diario representan un máximo histórico para el país, pero no alcanzan a cubrir los picos de consumo invernal que llegan a superar los 180 millones de metros cúbicos diarios.
El sector más afectado por el faltante de gas es la industria. Se estima que hay entre 120 y 130 empresas con interrupciones del servicio en todo el país, siendo el foco más perjudicado las firmas radicadas en provincias norteñas.
Se espera que en los próximos días, el frío cese y las fábricas cuenten con el gas suficiente para no paralizar sus actividades.