Crisis del gas: la industria tucumana consigue una alternativa para sostener la producción, pero alerta por los altos costos
La Unión Industrial de Tucumán confirmó que se aseguró una alternativa para el suministro de gas a la industria, aunque advirtió que el alto costo del combustible sigue poniendo en riesgo la competitividad y el empleo.
Resumen para apurados
- La Unión Industrial de Tucumán garantizó un suministro alternativo de gas para evitar el freno fabril en la provincia frente a la crisis energética en el norte del país.
- El acuerdo se logró tras gestiones del gobierno tucumano con el sector energético, asegurando cupos de gas para la industria frente al impacto de previas restricciones de red.
- Aunque se asegura la zafra y la campaña citrícola, que emplean a 150.000 personas, la UIT advierte que las altas tarifas ponen en riesgo la competitividad y el empleo futuro.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) informó que se logró avanzar en una alternativa para garantizar el suministro de gas natural a las industrias de la provincia, en medio de la crisis energética que afecta al Norte Argentino. No obstante, la entidad advirtió que el elevado costo del combustible continúa siendo el principal desafío para la actividad productiva.
Según explicó la UIT, este avance fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno de Tucumán ante distintos actores del sistema energético nacional, luego de la preocupación manifestada por el gobernador Osvaldo Jaldo por el impacto que las restricciones en el abastecimiento de gas estaban generando sobre la producción provincial.
Gestiones para asegurar el abastecimiento
Durante la jornada, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mantuvo reuniones con representantes del sector energético nacional para encontrar alternativas que permitan sostener la actividad industrial.
En ese marco, autoridades de la Unión Industrial de Tucumán y de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) se reunieron con representantes de una empresa del sector energético, que confirmó la disponibilidad de volúmenes de gas destinados tanto a la industria citrícola como al resto de las empresas asociadas a la entidad.
Desde la UIT señalaron que este acuerdo representa un paso importante para garantizar la continuidad de la producción durante uno de los períodos de mayor actividad económica de la provincia.
La preocupación ahora es el costo del gas
A pesar del avance en el abastecimiento, la entidad remarcó que la principal preocupación continúa siendo el precio del suministro.
Indicó que los valores actuales del gas afectan seriamente la competitividad de las industrias del Norte Argentino, obligándolas a afrontar costos muy superiores a los habituales en un contexto de alta demanda energética.
La importancia de la zafra y la campaña citrícola
La Unión Industrial de Tucumán recordó que la provincia atraviesa actualmente el momento de mayor actividad de sus dos principales economías regionales: la zafra azucarera y la campaña citrícola.
Estas actividades generan más de 150.000 puestos de trabajo directos y constituyen uno de los principales motores de la producción, las exportaciones y el ingreso de divisas para el país.
Por ese motivo, la entidad reiteró el pedido al Gobierno nacional para que contemple las particularidades productivas del Norte Argentino y garantice un abastecimiento energético a costos competitivos.
El compromiso de la UIT
Finalmente, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, aseguró que la institución continuará trabajando junto al Gobierno provincial y los distintos actores del sector energético para encontrar soluciones que brinden previsibilidad a la industria.
"El objetivo es garantizar un abastecimiento energético competitivo, sostener el empleo y preservar la capacidad productiva de Tucumán", concluyó la entidad.