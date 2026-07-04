El ocaso de Manuel Adorni: 72 horas de silencio, refugio y custodia tras su salida del poder

Dentro de la Casa Rosada, el clima hacia él ha mutado de la lealtad al rechazo. Quienes antes celebraban su estilo ahora lo califican como un dirigente "radiactivo". A pesar de haber contado con el blindaje de los hermanos Milei hasta el último minuto, su situación se volvió políticamente insostenible ante la amenaza de una interpelación legislativa. "Nadie quiere hablar de él", confiesa una fuente oficialista, al resumir el distanciamiento precautorio que tomó el Gobierno para evitar que el costo político de sus causas judiciales salpique la gestión.