Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete

Resumen para apurados
- Manuel Adorni renunció este miércoles al directorio de la petrolera estatal YPF en Argentina, tras haber dejado su cargo como jefe de Gabinete de la Nación.
- Adorni ejercía ad honorem con poder de veto (Acción de Oro). Su salida descarta versiones sobre su permanencia para cobrar millonarios sueldos tras dejar el Gabinete.
- Ahora el Gobierno debe nombrar un reemplazo para el directorio de YPF, puesto que usualmente corresponde al nuevo jefe de Gabinete, cargo ocupado por Diego Santilli.
Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al directorio de YPF, pocos días después de dejar la Jefatura de Gabinete. El presidente Javier Milei ya había anticipado que el ex funcionario formalizaría esta semana su salida de la petrolera estatal.
Adorni había sido designado como director titular Clase A de YPF tras asumir al frente de la Jefatura de Gabinete. Desde ese cargo representaba al Estado nacional y concentraba la denominada "Acción de Oro", que le otorga al Estado facultades especiales dentro de la empresa y poder de veto sobre decisiones estratégicas.
Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, desempeñaba esa función ad honorem y no percibía una remuneración por integrar el directorio.
Sin embargo, tras confirmarse su salida del Gabinete, surgieron versiones sobre la posibilidad de que permaneciera en ese puesto y comenzara a cobrar los honorarios correspondientes, estimados entre $80 millones y más de $100 millones mensuales, según documentos oficiales presentados por el directorio a la Asamblea de Accionistas en abril de este año.
Milei desmintió esas especulaciones. "Manuel está fuera de YPF", afirmó horas después de confirmarse la renuncia. "No hay discusión sobre eso", agregó el mandatario.
Con la salida de Adorni, el Gobierno deberá definir quién ocupará el lugar en el directorio que, tradicionalmente, corresponde al jefe de Gabinete, cargo que actualmente desempeña Diego Santilli.
Cómo llegó Adorni al directorio de YPF
A fines de enero, el Gobierno formalizó cambios en la conducción de YPF y Adorni fue incorporado al directorio en representación del Estado nacional, con la denominada Acción de Oro. Hasta ese momento, esa función era ejercida por Guillermo Francos, quien continúa integrando el directorio, aunque en otra categoría.
La designación fue aprobada durante una reunión realizada en las oficinas de la compañía en Puerto Madero. En ese encuentro también se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dejaron sus cargos por motivos personales, y se avanzó con la nueva conformación de la conducción de la petrolera, cuyo paquete accionario está controlado en un 51% por el Estado.
Adorni asumió como director titular Clase A, la única posición que reúne los derechos especiales vinculados a la Acción de Oro y que funciona como el canal institucional de los intereses públicos dentro de la empresa. Como ocurría con otros integrantes del Gabinete que ocuparon ese lugar, solo percibía su salario como funcionario nacional.
Junto con su incorporación también se sumó al directorio Martín Maquieyra, ex diputado del PRO, en el marco de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el espacio liderado por Mauricio Macri, consignó TN.
Tras aquellos cambios, YPF informó la nueva composición de su directorio tanto en la Argentina como ante la Bolsa de Nueva York. El mismo procedimiento deberá repetirse cuando el Gobierno designe al reemplazante de Adorni.