Política

Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete

Javier Milei había anticipado que el ex funcionario dejaría su lugar en la petrolera estatal. Ahora el Gobierno deberá definir quién ocupará el puesto que representa al Estado nacional.

ADORNI RENUNCIÓ A YPF. Javier Milei había anticipado que el ex funcionario dejaría su lugar en la petrolera estatal.
ADORNI RENUNCIÓ A YPF. Javier Milei había anticipado que el ex funcionario dejaría su lugar en la petrolera estatal.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni renunció este miércoles al directorio de la petrolera estatal YPF en Argentina, tras haber dejado su cargo como jefe de Gabinete de la Nación.
  • Adorni ejercía ad honorem con poder de veto (Acción de Oro). Su salida descarta versiones sobre su permanencia para cobrar millonarios sueldos tras dejar el Gabinete.
  • Ahora el Gobierno debe nombrar un reemplazo para el directorio de YPF, puesto que usualmente corresponde al nuevo jefe de Gabinete, cargo ocupado por Diego Santilli.
Resumen generado con IA

Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al directorio de YPF, pocos días después de dejar la Jefatura de Gabinete. El presidente Javier Milei ya había anticipado que el ex funcionario formalizaría esta semana su salida de la petrolera estatal.

Adorni había sido designado como director titular Clase A de YPF tras asumir al frente de la Jefatura de Gabinete. Desde ese cargo representaba al Estado nacional y concentraba la denominada "Acción de Oro", que le otorga al Estado facultades especiales dentro de la empresa y poder de veto sobre decisiones estratégicas.

La causa contra Adorni suma nuevos testimonios: pagos en efectivo, tarjetas prestadas y facturas a nombre de terceros

La causa contra Adorni suma nuevos testimonios: pagos en efectivo, tarjetas prestadas y facturas a nombre de terceros

Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, desempeñaba esa función ad honorem y no percibía una remuneración por integrar el directorio.

Sin embargo, tras confirmarse su salida del Gabinete, surgieron versiones sobre la posibilidad de que permaneciera en ese puesto y comenzara a cobrar los honorarios correspondientes, estimados entre $80 millones y más de $100 millones mensuales, según documentos oficiales presentados por el directorio a la Asamblea de Accionistas en abril de este año.

Milei desmintió esas especulaciones. "Manuel está fuera de YPF", afirmó horas después de confirmarse la renuncia. "No hay discusión sobre eso", agregó el mandatario.

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Con la salida de Adorni, el Gobierno deberá definir quién ocupará el lugar en el directorio que, tradicionalmente, corresponde al jefe de Gabinete, cargo que actualmente desempeña Diego Santilli.

Cómo llegó Adorni al directorio de YPF

A fines de enero, el Gobierno formalizó cambios en la conducción de YPF y Adorni fue incorporado al directorio en representación del Estado nacional, con la denominada Acción de Oro. Hasta ese momento, esa función era ejercida por Guillermo Francos, quien continúa integrando el directorio, aunque en otra categoría.

La designación fue aprobada durante una reunión realizada en las oficinas de la compañía en Puerto Madero. En ese encuentro también se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dejaron sus cargos por motivos personales, y se avanzó con la nueva conformación de la conducción de la petrolera, cuyo paquete accionario está controlado en un 51% por el Estado.

Adrián Ravier, sobre Manuel Adorni: “La opinión pública evidentemente no le creyó”

Adrián Ravier, sobre Manuel Adorni: “La opinión pública evidentemente no le creyó”

Adorni asumió como director titular Clase A, la única posición que reúne los derechos especiales vinculados a la Acción de Oro y que funciona como el canal institucional de los intereses públicos dentro de la empresa. Como ocurría con otros integrantes del Gabinete que ocuparon ese lugar, solo percibía su salario como funcionario nacional.

Junto con su incorporación también se sumó al directorio Martín Maquieyra, ex diputado del PRO, en el marco de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el espacio liderado por Mauricio Macri, consignó TN.

YPF abrió una convocatoria para ingenieros: qué perfiles pueden postularse

YPF abrió una convocatoria para ingenieros: qué perfiles pueden postularse

Tras aquellos cambios, YPF informó la nueva composición de su directorio tanto en la Argentina como ante la Bolsa de Nueva York. El mismo procedimiento deberá repetirse cuando el Gobierno designe al reemplazante de Adorni.

Temas Manuel Adorni Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Diego Santilli: “Manuel Adorni irá a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios

Diego Santilli: “Manuel Adorni irá a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios"

Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer de más de $2 millones

Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer de más de $2 millones

Las reacciones de los políticos por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Ministros de la Nación

Las reacciones de los políticos por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Ministros de la Nación

La renuncia de Manuel Adorni y el respaldo de Karina Milei: Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida

La renuncia de Manuel Adorni y el respaldo de Karina Milei: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

Macri siguió de cerca la designación de Santilli y respaldó su llegada a la Jefatura de Gabinete

Macri siguió de cerca la designación de Santilli y respaldó su llegada a la Jefatura de Gabinete

Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
2

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
3

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
5

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Más Noticias
El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Jaldo reconoció un difícil escenario: Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido

Jaldo reconoció un difícil escenario: "Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido"

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de presta-tarjetas, bajo investigación

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de "presta-tarjetas", bajo investigación

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Comentarios