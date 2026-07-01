Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete

La designación fue aprobada durante una reunión realizada en las oficinas de la compañía en Puerto Madero. En ese encuentro también se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dejaron sus cargos por motivos personales, y se avanzó con la nueva conformación de la conducción de la petrolera, cuyo paquete accionario está controlado en un 51% por el Estado.