La causa contra Adorni suma nuevos testimonios: pagos en efectivo, tarjetas prestadas y facturas a nombre de terceros

De acuerdo a lo que dijo, el ex funcionario le pidió los datos de la tarjeta sin especificar qué iba a adquirir ni el destino de la compra, y le reintegró el importe en efectivo cuando llegó el resumen. La funcionaria también relató que Adorni intentó, sin éxito, realizar otras compras con esa misma tarjeta, entre ellas un Smart TV.