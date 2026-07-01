La causa contra Adorni suma nuevos testimonios: pagos en efectivo, tarjetas prestadas y facturas a nombre de terceros

Resumen para apurados
- Nuevos testimonios ante la Justicia argentina complican al exjefe de Gabinete Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito al revelar maniobras con terceros.
- Funcionarios y allegados declararon haber prestado tarjetas de crédito y facturado a su nombre electrodomésticos y equipos de videojuegos que Adorni luego reembolsaba en efectivo.
- La investigación busca determinar si el exfuncionario utilizó esta red para ocultar gastos que no coinciden con sus ingresos declarados, lo que complica su situación judicial.
Gisela Kocsis, una de las funcionarias que facturó a su nombre gastos personales de Manuel Adorni, declaró este miércoles en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete y reveló que las compras realizadas a su nombre para el hogar del ex funcionario no se limitaron a sommiers y ropa de cama.
Según relató, en 2025 también pagó con su tarjeta de crédito un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool para la casa de Adorni en el country Indio Cua, y que el entonces vocero le devolvió el dinero en efectivo.
En cuanto a los sommiers y la ropa de cama, Kocsis precisó que la factura se emitió a su nombre a pedido de Adorni, pero que quien se presentó en el local de Rosen a pagar fue Bettina Angeletti, esposa del ex funcionario, con $8.183.303 en efectivo.
Veinte días después, publicó el diario La Nación, realizaron una operación similar para la compra de almohadas por $400.000. La hipótesis de los investigadores es que Adorni canalizaba sus gastos a través de empleados y conocidos para no dejar rastros de erogaciones que no se correspondían con sus ingresos declarados.
Los videojuegos de Adorni
Tras Kocsis declaró Luis Enrique Aluju, amigo de toda la vida de Adorni y titular de dos tarjetas de crédito con las que el ex jefe de ministros adquirió dos proyectores para videojuegos valuados en $1.831.795 cada uno.
Las compras se realizaron desde la cuenta de Mercado Libre de Aluju y los equipos fueron entregados en el departamento de la calle Asamblea donde vivía Adorni con su familia. El testigo confirmó que tiene una extensión de una tarjeta Visa de Adorni desde hace 11 años.
El martes había declarado Laura Schiuma, hoy directora general de Actividades Presidenciales, quien confirmó haber prestado su tarjeta Mastercard para que Adorni comprara un monitor para videojuegos por $2.184.999.
De acuerdo a lo que dijo, el ex funcionario le pidió los datos de la tarjeta sin especificar qué iba a adquirir ni el destino de la compra, y le reintegró el importe en efectivo cuando llegó el resumen. La funcionaria también relató que Adorni intentó, sin éxito, realizar otras compras con esa misma tarjeta, entre ellas un Smart TV.
Schiuma ingresó a la administración pública por una convocatoria directa de Adorni, quien le dijo que necesitaba "gente de confianza".