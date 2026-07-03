Privatización vial: el Gobierno acelera la concesión de 2.500 kilómetros de rutas nacionales

La apertura de los sobres con las ofertas económicas se llevará a cabo el lunes 6 de julio a las 11 mediante la plataforma electrónica Contrat.ar. Este hito administrativo corresponde a la "Etapa II-B" de la Red Federal de Concesiones, un esquema que busca delegar en empresas privadas no solo el mantenimiento y la reparación, sino también la explotación comercial y la prestación de servicios al usuario en tramos estratégicos de la red vial.