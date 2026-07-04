Revés judicial para Manuel Adorni: prohíben su salida del país sin autorización judicial previa

Sin embargo, el pedido no se limita solo al exfuncionario: el fiscal Pollicita también requirió los movimientos migratorios del periodista Marcelo Grandio, quien habría sido acompañante en los vuelos bajo sospecha. Esta medida apunta a verificar si existió una red de beneficios cruzados o si el uso del avión privado fue una constante durante los meses en que Adorni ejerció la máxima cercanía con el poder ejecutivo.