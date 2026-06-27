Política

La renuncia de Manuel Adorni y el respaldo de Karina Milei: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

La salida del funcionario se oficializó antes del partido de la Selección para amortiguar el impacto político del escándalo patrimonial.

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei
Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni renunció este sábado a la Jefatura de Gabinete de Argentina tras un escándalo judicial por su patrimonio, recibiendo el respaldo público de Karina Milei.
  • La crisis estalló al admitir ahorros no declarados, generando denuncias de la oposición. El Gobierno anunció la baja antes de un partido de fútbol para reducir el impacto.
  • La dimisión debilita el entorno de Milei ante la investigación por omisión maliciosa y marca un antecedente sobre la tolerancia a las faltas éticas dentro del oficialismo.
Resumen generado con IA

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le envió un sentido mensaje a Manuel Adorni, quien este sábado renunció a la Jefatura de Gabinete de la Nación tras el escándalo por su situación patrimonial que derivó en una investigación judicial y en un creciente aislamiento político dentro y fuera del oficialismo.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros", dijo la hermana del presidente Javier Milei en una publicación realizada en X.

La mano derecha del jefe de Estado agregó: "Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme".

La salida de Manuel Adorni

La renuncia se oficializó antes del partido de la selección argentina por el Mundial 2026, en una estrategia del Gobierno para amortiguar el impacto político de la noticia.

La crisis que precipitó su salida estalló luego de que el funcionario admitiera haber ahorrado "en negro" junto a su esposa, contradiciendo sus propias declaraciones de marzo, cuando había asegurado que "todo lo que tiene que estar declarado está declarado".

La confesión desató una catarata de pedidos de renuncia del PRO, la oposición y sectores del propio espacio libertario, y habilitó una denuncia penal de diputados de la Coalición Cívica por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de 2024 y 2025.

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