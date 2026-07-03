SociedadClima y ecología

Ola polar: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Tucumán y cuándo comenzará a subir la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará durante el sábado y el domingo. Aunque las mañanas seguirán siendo muy frías, desde el lunes comenzará un paulatino ascenso de la temperatura.

OLA POLAR. El frío azota con fuerza a Tucumán y el resto del país.
OLA POLAR. El frío azota con fuerza a Tucumán y el resto del país. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Tucumán continuará bajo una ola de frío polar este fin de semana debido a una masa de aire antártico.
  • Se prevén temperaturas mínimas de 4°C y máximas de 13°C sin lluvias. Las bajas temperaturas actuales se deben a una masa de aire frío instalada sobre gran parte del país.
  • A partir del lunes se prevé un ascenso paulatino de las temperaturas, alcanzando máximas de 19°C el martes, lo que traerá un alivio térmico gradual a la provincia.
Resumen generado con IA

La ola de frío polar que afecta a gran parte de la Argentina continúa haciendo sentir sus efectos en Tucumán. Las temperaturas excepcionalmente bajas son consecuencia del avance sostenido de una masa de aire de origen antártico que permanece instalada sobre buena parte del país y mantiene el ambiente invernal.

En este contexto, una de las preguntas más repetidas por los tucumanos es cómo estará el tiempo durante el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío seguirá siendo protagonista, aunque no se esperan lluvias.

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Sábado con neblina y máxima de apenas 12°C

Para este sábado, el SMN pronostica una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 12°C. Durante la mañana se prevé la presencia de neblina, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Las bajas temperaturas continuarán marcando el ritmo de la jornada, por lo que será necesario mantener el abrigo durante gran parte del día.

El domingo las condiciones serán similares. La temperatura mínima volverá a ubicarse en 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 13°C, apenas un grado más que el sábado.

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El pronóstico indica que no se esperan precipitaciones, por lo que el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada.

Cuándo comenzará a subir la temperatura en Tucumán

El alivio llegará lentamente con el inicio de la próxima semana. Aunque las mañanas continuarán siendo muy frías, durante las tardes se sentirá un ascenso gradual de la temperatura.

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Para el lunes se espera una mínima de 3°C y una máxima de 16 °C. En tanto, el martes la mínima será de 4°C y la máxima llegará a los 19 °C, marcando una recuperación paulatina de las condiciones térmicas tras varios días de intenso frío.

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