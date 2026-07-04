La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja
La masa de aire de origen antártico avanza sobre el territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo advertencia a más de la mitad del país por el impacto de las bajas temperaturas en la salud.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado alertas amarilla y naranja por frío extremo en 18 provincias de Argentina debido a una ola polar de origen antártico.
- El fenómeno comenzó el 30 de junio en la Patagonia y se extendió al centro y norte del país. Zonas de Buenos Aires y Córdoba registran alerta naranja por temperaturas más severas.
- El frío extremo continuará el fin de semana, representando un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente en niños y mayores de 65 años en las regiones afectadas.
Argentina lleva cinco días enfrentando la ola polar que llegó el pasado 30 de junio. Aunque la primera región afectada fue la Patagonia, las consecuencias de la masa de aire polar de origen antártico siguen haciéndose sentir en otras regiones del país. Por eso este sábado son 18 las provincias que están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas por frío, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN había anticipado el 29 de junio el descenso de temperaturas en todo el país. En las regiones centro y norte, la ola polar llegaría entre el 1 y 2 de julio, motivo por el cual se espera que las temperaturas sigan bajando en los próximos días en algunas provincias.
18 provincias en alerta amarilla por frío extremo
La franja norte y la franja central del país se encuentran bajo alerta amarilla por las temperaturas extremas que se registraron en estos días y que continuarán presentes durante todo este fin de semana. Este sábado, están bajo alerta meteorológica amarilla 18 provincias. Además, dos de ellas tienen regiones comprometidas con alerta naranja.
El primer nivel de alerta comprende a Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y, en la Patagonia, a Santa Cruz.
Dos provincias en alerta naranja por frío extremo
Además de las provincias señaladas, una zona al sudoeste de Córdoba y al este de Buenos Aires –antes de la costa atlántica– se encuentran bajo alerta meteorológica naranja por frío extremo. En Córdoba las regiones que sufrirán más las bajas temperaturas serán Juárez Celman y la zona baja de Río Cuarto.
En Buenos Aires, la alerta naranja se extiende a General Alvear, General Belgrano, General Paz, Lobos, Monte, Navarro, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Pila; el oeste de Castelli, Chascomús, Dolores, Lavalle, Lezama, Punta Indio y Tordillo; Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, noroeste de General Madariaga y Mar Chiquita y oeste de Pueyrredón; las zonas serranas de Benito Juárez, Lobería, Necochea, Tandil; Adolfo Gonzáles Chaves, norte de Dorrego, San Cayetano, Tres Arroyos y Bahía Blanca; y costa de Coronel de Marina Leandro Rosales; Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y Patagones.
Qué implican las alertas amarilla y naranja por temperaturas extremas: frío
El SAT distingue cuatro niveles de alerta: el verde que indica normalidad y es el grado más bajo de alerta; el amarillo y naranja, que son los niveles intermedios; y el rojo, que indica temperaturas muy peligrosas para todas las personas.
El nivel amarillo de alerta señala que las temperaturas pueden ser peligrosas y tener efectos moderados en la salud, sobre todo para los grupos de riesgo como niños, niñas y mayores de 65 años.
El nivel naranja, en cambio, un grado más arriba, señala que las temperaturas bajas pueden ser muy peligrosas, con un efecto moderado a alto en la salud, especialmente para los grupos de riesgo señalados anteriormente.