El Gobierno nacional ajusta su plan para afrontar el año electoral

Tres consignas, un objetivo: sostener el programa económico. La semana cerró con el Banco Central renovando la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por U$S 6.000 millones hasta septiembre de 2028. A su vez, el Ministerio de Economía anunciará el lunes el esquema detallado para cumplir con las obligaciones financieras en moneda extranjera del Tesoro hasta el fin del mandato del presidente, Javier Milei. Y, por si esto fuera poco, el Gobierno nacional logró la acumulación de reservas internacionales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La renegociación de la deuda era clave para sostener el esquema trazado por la administración de Milei, particularmente porque esos compromisos se aplazan, al menos, hasta después de las elecciones generales del año que viene. “El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$ 6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”, comunicó la entidad que preside Santiago Bausili.
Desde que Milei llegó al poder, en diciembre de 2023, la entidad monetaria había tomado tres préstamos REPO (la venta de un bien a cambio de dinero, por un tiempo determinado, con el acuerdo de recomprarlo más adelante) con bancos internacionales por un total de U$S 6.000 millones, con vencimientos entre este y el próximo año.
“Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”, resaltó el comunicado oficial.
Según el Central, la medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, lo que favorece el funcionamiento ordenado del mercado de cambios local.
El calendario
Para saber cómo afrontará los compromisos hasta fines del año que viene habrá que esperar hasta el lunes. Ese día, el ministro de Economía, Luis Caputo, difundirá el calendario de pagos que comprende el programa financiero.
“Es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer. Es un programa financiero que muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027”, detalló el secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante su participación del programa de streaming Las Tres Anclas.
Uno de los puntos centrales del anuncio será demostrar que el financiamiento “está completamente cerrado no solamente el 26 sino el 2027”. Esto explica una nueva baja del riesgo país a la zona de 415 puntos.
Este calendario se difundirá en los días previos del pago a bonistas que hará el Tesoro Nacional por unos U$S 4.300 millones, el jueves que viene.
Respecto de la estrategia de financiamiento, Furiase señaló que se han buscado “fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas”. En ese sentido, aclaró que “el endeudamiento con en ley extranjera es una opción”, pero que no están “obligados a emitir bonos” bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.
“El REPO reduce la presión sobre el calendario financiero. El Gobierno no está obligado a salir a mercados internacionales si las tasas no son convenientes. El mensaje: construir colchones en 2026 para no generar volatilidad en año electoral”, indica un reporte de Ricsa, Consultora Regional de Inversiones. La economía jugará un rol central en las próximas elecciones, tal como viene sucediendo en cada turno electoral. De allí que el Gobierno apelara a bajar el factor deuda para no generar incertidumbre en 2027.
Las reservas
Otro de los compromisos que la gestión Milei había asumido en el marco del programa económico era la acumulación de reservas internacionales, con el fin de que la Argentina reconstituya su capacidad de pago. En esa tendencia, el Banco Central adquirió ayer otros U$S 100 millones y las reservas avanzaron a los US$ 48.237 millones, de acuerdo con las cifras provisorias difundidas por la autoridad monetaria.
Según estimaciones privadas realizadas tras el cierre de junio, el Central acumuló alrededor de U$S 6.300 millones bajo la metodología utilizada por el organismo multilateral, por encima de los U$S 3.500 millones comprometidos para la primera revisión semestral. El resultado contrasta con lo ocurrido el año pasado.
En la segunda revisión del programa, publicada en mayo, el staff del Fondo recordó que la Argentina había incumplido la meta de acumulación de reservas de fines de 2025 por U$S 10.000 millones. El organismo atribuyó ese desvío principalmente a la dolarización de carteras en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, que derivó en fuertes salidas de capitales privados y obligó al Banco Central y al Tesoro a vender divisas para contener la presión cambiaria.
A raíz de ese incumplimiento, el Gobierno solicitó un waiver (dispensa) y una recalibración a la baja de las metas para 2026. Este cumplimiento marcó un cambio respecto de 2025, cuando la acumulación de divisas aparecía como uno de los principales interrogantes del programa económico. Además, deja al Central muy cerca de alcanzar el objetivo previsto para todo 2026, fijado en U$S 8.000 millones.