El Gobierno nacional ajusta su plan para afrontar el año electoral

Tres consignas, un objetivo: sostener el programa económico. La semana cerró con el Banco Central renovando la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por U$S 6.000 millones hasta septiembre de 2028. A su vez, el Ministerio de Economía anunciará el lunes el esquema detallado para cumplir con las obligaciones financieras en moneda extranjera del Tesoro hasta el fin del mandato del presidente, Javier Milei. Y, por si esto fuera poco, el Gobierno nacional logró la acumulación de reservas internacionales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).