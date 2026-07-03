Política

Qué cambia en el Gobierno de Milei con la eliminación del Ministerio del Interior y el ascenso de Santilli

El ex ministro bonaerense absorbe competencias que van desde las fronteras hasta las comunidades indígenas, pasando por turismo, ciencia y deporte.

Diego Santilli, el elegido para salir del escándalo de Adorni.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Milei eliminó el Ministerio del Interior este viernes en Argentina, transfiriendo sus funciones a la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli por razones de gestión.
  • Tras la salida de Manuel Adorni, Santilli asume la relación con gobernadores y áreas clave. La reforma incluyó la creación de dos nuevas vicejefaturas para asistir al ministro.
  • Con un gabinete reducido a ocho ministerios, el ascenso de Santilli busca consolidar la relación con las provincias y dotar de mayor músculo político a la gestión de Milei.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio del Interior mediante el DNU 571/2026 y transfirió todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, que quedó a cargo de Diego Santilli tras la salida de Manuel Adorni.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, fue justificada por el Poder Ejecutivo "por razones de gestión" y como una modificación "impostergable para la gestión de gobierno".

Con la reforma, Santilli asumirá la relación política con los gobernadores, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de la coordinación de cuestiones interjurisdiccionales, el régimen electoral, los partidos políticos y las políticas de descentralización federal.

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También quedaron bajo su órbita el Registro Nacional de las Personas, las áreas de frontera y el seguimiento de temas vinculados con turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, desarrollo regional y comunidades indígenas.

El respaldo de Milei

La decisión había sido anticipada por el propio Milei tras confirmar el desembarco de Santilli. En una entrevista con LN+, el Presidente definió al ex ministro como "un gran trabajador que conoce bien el oficio político" y señaló que "gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político".

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El DNU también creó dos nuevos cargos con jerarquía de secretario para asistir al jefe de Gabinete. Guillermo Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, fue designado vicejefe de Gabinete mediante el Decreto 574/2026, mientras que Gustavo Javier Coria, exsecretario de Interior, asumirá como vicejefe de Gabinete del Interior por el Decreto 575/2026. 

Con esta modificación, el Poder Ejecutivo queda integrado por ocho carteras: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano, y Desregulación y Transformación del Estado.

Temas Manuel Adorni Diego SantilliJavier Milei
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