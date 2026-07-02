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Cronograma completo: este viernes arranca el pago del 80% para empleados estatales en Tucumán

Los primeros en pasar por los cajeros automáticos serán los trabajadores de la salud, Ersept, Instituto de la Vivienda, entre otras reparticiones.

Arranca el pago del 80% para empleados estatales en la Provincia.
Arranca el pago del 80% para empleados estatales en la Provincia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Tesorería de Tucumán inicia este viernes el pago del 80% del sueldo de junio para los empleados estatales provinciales, comenzando por el sector de la salud.
  • El cronograma de pagos detallado por el Ministerio de Economía se extenderá hasta el miércoles de la semana siguiente, distribuyendo los fondos por reparticiones públicas.
  • Esta liquidación escalonada busca garantizar la previsibilidad financiera de los trabajadores públicos y regularizar el flujo económico en la provincia de Tucumán.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que este viernes arranca el pago del 80% del sueldo de junio para empleados estatales en Tucumán.

A continuación, el cronograma completo que dio a conocer el organismo: 

Viernes 3 de julio

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)

Sábado 4 de julio

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Martes 7 de julio

- Comunas Rurales

- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

Miércoles 8 de julio

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

-Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

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