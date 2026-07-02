Cronograma completo: este viernes arranca el pago del 80% para empleados estatales en Tucumán

Resumen para apurados
- La Tesorería de Tucumán inicia este viernes el pago del 80% del sueldo de junio para los empleados estatales provinciales, comenzando por el sector de la salud.
- El cronograma de pagos detallado por el Ministerio de Economía se extenderá hasta el miércoles de la semana siguiente, distribuyendo los fondos por reparticiones públicas.
- Esta liquidación escalonada busca garantizar la previsibilidad financiera de los trabajadores públicos y regularizar el flujo económico en la provincia de Tucumán.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que este viernes arranca el pago del 80% del sueldo de junio para empleados estatales en Tucumán.
A continuación, el cronograma completo que dio a conocer el organismo:
Viernes 3 de julio
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)
Sábado 4 de julio
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Martes 7 de julio
- Comunas Rurales
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
Miércoles 8 de julio
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
-Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)