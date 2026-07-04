Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

El segundo eje consiste en promover procesos de responsabilización dentro del sistema penal juvenil. Se debe apuntar a que los adolescentes comprendan el alcance del daño ocasionado y asuman las consecuencias de sus actos. Finalmente, dijo: “las familias y las instituciones educativas no pueden ser meras espectadoras. Necesitamos canales de escucha activa y protocolos claros que permitan detectar estas prácticas a tiempo y promover una ciudadanía digital responsable”, expresó. Para el juez, nuestro rol como adultos, educadores y magistrados es garantizar que la IA no se convierta en una zona liberada.