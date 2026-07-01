Una fundación ofrece un curso gratis para mujeres que quieran entrar al mundo tech

Para muchas mujeres, el ingreso al mundo de la tecnología todavía parece una posibilidad lejana: por los costos de formación o la ausencia de oportunidades concretas para dar los primeros pasos. Con ese objetivo, Fundación Mediapila abrió la preinscripción a "Mujeres Programando Futuro", una capacitación gratuita destinada a mujeres que vivan en situación de vulnerabilidad socioeconómica y quieran acercarse al desarrollo web, la programación y el trabajo en tecnología.