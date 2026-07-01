Una fundación ofrece un curso gratis para mujeres que quieran entrar al mundo tech

Resumen para apurados
- Fundación Mediapila abrió la inscripción en Argentina a un curso gratuito de programación para mujeres de 18 a 28 años sin recursos, buscando facilitar su inserción laboral tech.
- La capacitación virtual dura cuatro meses e incluye desarrollo web, inteligencia artificial y habilidades blandas. Requiere poseer computadora, internet y compromiso de estudio.
- Esta iniciativa busca reducir la brecha de género y económica en el sector tecnológico, brindando herramientas técnicas y socioemocionales para una inserción laboral sostenible.
Para muchas mujeres, el ingreso al mundo de la tecnología todavía parece una posibilidad lejana: por los costos de formación o la ausencia de oportunidades concretas para dar los primeros pasos. Con ese objetivo, Fundación Mediapila abrió la preinscripción a "Mujeres Programando Futuro", una capacitación gratuita destinada a mujeres que vivan en situación de vulnerabilidad socioeconómica y quieran acercarse al desarrollo web, la programación y el trabajo en tecnología.
El programa funciona como una beca que cubre el 100% del costo del curso de Programación, Inteligencia Artificial y Gestión de Proyectos Tecnológicos. La organización aclaró que no se trata de una ayuda económica ni de dinero en efectivo, sino del acceso gratuito a la formación, con docentes y una plataforma educativa disponible para las participantes.
Qué se aprende en el curso
La propuesta tiene una duración de cuatro meses y se dicta de manera virtual, con una cursada de tres veces por semana. Además, incluye una charla informativa obligatoria como parte del proceso.
Durante la capacitación, las alumnas tendrán un acercamiento al desarrollo web y aprenderán contenidos técnicos vinculados a HTML, CSS y Javascript. También se trabajarán herramientas de Inteligencia Artificial y gestión de proyectos tecnológicos, con una mirada orientada al desarrollo profesional.
El programa no se limita a la parte técnica, sino también incorpora espacios de desarrollo personal e inserción laboral, donde se abordan habilidades socioemocionales, comunicación asertiva, metodologías ágiles y recursos para fortalecer el perfil laboral.
La idea es que las participantes no sólo aprendan a programar, sino que también construyan herramientas para ingresar y sostenerse en el mundo tech.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está destinada a mujeres de entre 18 y 28 años que vivan en Argentina. Para anotarse, es necesario contar con una computadora y conexión a internet, tener interés por la programación y la tecnología, y disponer de tiempo para cursar tres veces por semana.
Otro de los requisitos es no contar con ingresos suficientes para acceder a una formación paga. Desde la fundación remarcan que no hace falta tener conocimientos previos, aunque sí compromiso, constancia y ganas de aprender.
Cómo iniciar la preinscripción
Las interesadas deben completar el formulario de postulación disponible en las redes oficiales de Fundación Mediapila o en su sitio web (mediapila.org.ar/).
Una vez completada la postulación, las mujeres seleccionadas serán contactadas para avanzar a la siguiente etapa. Como los cupos son limitados, se recomienda iniciar el trámite cuanto antes.