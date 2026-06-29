La UNNE abrió una diplomatura virtual en Periodismo Cultural: cuánto cuesta y cómo inscribirse
La propuesta está destinada a periodistas, comunicadores, docentes, gestores culturales y profesionales vinculados al sector. La cursada será virtual y las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de julio.
Resumen para apurados
- La UNNE abrió la inscripción virtual en Argentina hasta el 10 de julio para su nueva Diplomatura en Periodismo Cultural, buscando formar profesionales ante los cambios digitales.
- Con modalidad virtual sincrónica y asincrónica, el programa arancelado surge como respuesta a la digitalización de contenidos y la convergencia de las narrativas en los medios.
- Esta capacitación permitirá a comunicadores y gestores adquirir herramientas transmedia claves para liderar la producción de contenidos en los nuevos entornos digitales.
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) abrió la inscripción a la Diplomatura Universitaria en Periodismo Cultural, una propuesta de formación destinada a quienes buscan especializarse en el cruce entre comunicación, cultura y herramientas digitales.
La iniciativa es impulsada por la carrera de Comunicación Social junto con la Secretaría de Extensión y el Área de Educación Permanente de la Facultad de Humanidades. La cursada será completamente virtual y las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 10 de julio.
Una formación para nuevos desafíos
Desde la organización explicaron que la diplomatura surge en un contexto de transformación del periodismo y de la comunicación cultural. La digitalización de contenidos, la convergencia de medios y las nuevas formas de narrar modificaron la manera en que se difunden las expresiones artísticas, patrimoniales y culturales.
Por eso, la propuesta busca ofrecer herramientas para pensar y producir contenidos culturales desde una mirada actual. El trayecto integra conocimientos sobre periodismo cultural, gestión cultural, patrimonio, narrativas transmedia y recursos digitales.
Quiénes pueden inscribirse
La diplomatura está dirigida a periodistas, comunicadores, docentes, gestores culturales, integrantes de organismos públicos, organizaciones sociales, emprendedores culturales y profesionales vinculados al sector cultural y comunicacional.
También podrán postular quienes cuenten con formación o experiencia comprobable en periodismo, gestión cultural, emprendimientos vinculados a la temática de la diplomatura o medios de comunicación.
Cómo será la cursada
La formación se desarrollará bajo modalidad virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas a través de Zoom. Además, cada estudiante contará con acceso a un aula virtual institucional, donde estarán disponibles los materiales de estudio y se realizarán las entregas de actividades.
Para completar el trayecto, será necesario presentar un Trabajo Final Integrador. Según se informó, cada módulo aportará una entrega parcial para avanzar en ese trabajo final.
Precios y documentación
La diplomatura tiene una matrícula de inscripción de $100.000, que debe abonarse al momento de completar el registro. Luego, la cursada se abonará en seis cuotas de $75.000.
Para completar la inscripción, se deberá adjuntar DNI frente y dorso, título secundario o certificación de estudios de nivel medio, y certificados de estudios o títulos de carreras vinculadas al área de la diplomatura.
En caso de no contar con formación acreditable, se solicitará documentación que certifique experiencia comprobable en periodismo, gestión cultural, emprendimientos culturales o medios de comunicación.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 10 de julio a través del formulario online (docs.google.com/forms/d/e/) habilitado para la convocatoria.
Para consultas, la organización puso a disposición el correo diplomaturaenperiodismocultural@hum.unne.edu.ar